Ступка засветился с молодой возлюбленной, а Васько призналась, что чуть не пошла варить борщи в ресторан: как прошло открытие кинофестиваля 'Молодость'

В Киеве стартовало самое громкое событие в украинском кино – Международный кинофестиваль "Молодость". Церемония открытия прошла в столичном Доме кино.

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Кинофестиваль, на котором в разные годы сияли мировые знаменитости – Софи Лорен, Катрин Деньов и Кристофер Ламберт из Софи Марсо, в условиях войны отказался от красной дорожки и изысканного дресс-кода. Церемония прошла в теплой, неформальной атмосфере общения. OBOZ.UA побывал на мероприятии и расскажет подробности.

Кинофестиваль "Молодость" проходит во второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Несмотря на войну, в Киев приехали иностранные гости. В частности, иранский режиссер Мохаммад Расулоф – лауреат многочисленных фестивальных кинонаград за фильмы, разоблачающие репрессии в Иране. В мае власти страны приговорили его к восьми годам заключения и избиения плетьми, однако режиссеру удалось выехать из Ирана. Мохаммад Расулоф возглавил жюри "Молодости", а в кинотеатре "Жовтень" покажут его картину "Семена священного инжира", которая получила в этом году спецприз жюри на Каннском кинофестивале.

Также на церемонии в Киеве присутствовала известная польская актриса Каролина Ржепа, сыгравшая главную роль в украино-польском проекте "Две сестры". Фильм стал открытием КМКФ "Молодость". Съемки фильма проходили в 2022 году в Киеве, Буче, Бородянке, Чернигове и Харькове. Чтобы придать правдивости картине, польский режиссер Лукаш Карвовский посетил прифронтовые регионы. Кроме польских актеров, в картине снялись наши известные артисты – Ирма Витовская, Виталина Библив, Марина Кошкина, Александр Рудинский и другие.

В этом году на фестивале в Киеве покажут более 200 фильмов – как зарубежных, так и украинских. Среди них – призеры и участники самых престижных кинофестивалей мира, таких как Канны, Локарно, Берлинале и Венеция.

В разговоре с OBOZ.UA актриса Наталья Васько призналась, что пока не видела ни одной картины, представленной в этом году на кинофестивале: "Очень хочу посмотреть, однако не знаю, получится ли, потому что имею плотный график театральных гастролей. Вот сегодня должно было быть в Черкассах, но спектакль перенесся и я приняла приглашение прийти на открытие "Молодости". Последний раз я была на этом кинофестивале лет семь назад. Все время или съемочный процесс или какая-то премьерная гонка".

Наталья Васько говорит, что украинское кино понемногу приходит в себя во время войны: "Я помню разговор в начале вторжения с Ирмой Витовской, которая говорила: "Наталья, наверное, лет пять вообще ничего не будет, нужно искать другую профессию. Я даже была готова к тому, что придется открывать кафе или маленький ресторанчик, где буду готовить борщи и вареники. Но кино снимается, хотя бы хотелось больше. И мне немного тяжело анализировать, потому что у меня сейчас небольшая загруженность на съемочных площадках".

Актриса Екатерина Вишнева ("Женский доктор", "Гречанка", "Деревня на миллион") говорит, что до войны бывала на "Молодости" каждый год: "Здесь есть конкурсная программа для начинающих художников, в котором принимали участие многие из моих друзей. И самое интересное, что я впервые появилась на большом экране в рамках этого кинофестиваля. Моя подруга решила попробовать, ее картину отобрали в шорт-лист. Самое смешное, что мое появление в фильме началось с того, что я, простите, писаю в кадре. Снимали это так: у меня приспущены колготки, а спиной прижимаю к стене бутылку, в которой течет вода. Но ведь на экране это выглядело по-другому (смеется). И я, краснея в зале, сказала себе: "Не так представляла премьеру на большом экране".

"Мне очень интересен этот фестиваль – до войны ходила каждый год, – продолжает актриса. – Затем началось вторжение, и фестиваль отошел на второй план. А в этом году подумала: культурный фронт – проседает, нужно отвоевывать свое место в мире. Потому что на самом деле мы крутые. В начале вторжения я уехала с ребенком на время в Литву. Это прекрасная страна, но она, как Польша и Эстония, где тоже побывала, эмоционально спящие. А какая взорванная Украина, мощная энергетически! И надо это дальше прокачивать. А "Молодость" именно для этого и создана. Авторы – молодые, дерзкие нарушители правил – их нужно поддерживать".

Актер Остап Ступка засветился на кинофестивале с молодой любимой – театроведом Маргаритой Ткач. Артист говорит, что не может себя назвать частым гостем кинофестиваля "Молодость", но, по его словам, приходит, когда есть возможность. "Очень хочу посмотреть картину "Малевич", потому что долгожданная лента. Надеюсь, что выйдет по времени попасть на сеанс, потому что, если у тебя спектакль в театре, конечно на показ не попадешь. Поэтому не всегда удается посещать кинофестивали – не только "Молодость". Но когда время позволяет, то хожу, смотрю, интересуюсь".

"Кино наше развивается, но это такое специфическое развитие, потому что идет война. Но, как ни странно, она дает толчок к движению культуры вперед – к сплоченности и рождению новых идей. И нужно сказать, не только в культуре. Если бы десять лет назад сказали, что будет война дронов, кто бы в это поверил?" – продолжает артист.

Во время разговора к актеру подходит знакомый ему режиссер: "А почему тебя нет в конкурсных фильмах?". "Говори, где сниматься – я примчу", – смеется Ступка. "Скоро: все варится, готовится!" – "Давай, братец, буду ждать". "Сейчас мне кажется, нужно делать упор на историческом кино: кто мы, откуда, – продолжает разговор с нами Ступка. – У меня в работе сейчас несколько картин – но они о современности. Прямо сейчас снимаем шпионский триллер по очень интересному сценарию".

Ранее OBOZ.UA писал, что и где можно посмотреть на Международном кинофестивале "Молодость".

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