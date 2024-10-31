Запрещенная музыка, карательная психиатрия и огонь свободы. В Киеве прошла звездная премьера фильма-сенсации 'БожеВільні'

В Киеве состоялась премьера одного из самых ожидаемых украинских фильмов "БожеВільні". Уже сегодня, 31 октября, остросюжетная лента выйдет на широкие экраны.

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OBOZ.UA побывал на презентации драматического триллера и расскажет интересные подробности о картине. Фильм закончили снимать накануне полномасштабного вторжения, а монтаж проходил во время войны. Лента уже успела собрать ряд фестивальных наград в мире.

Киев, 1977 год. В столице проживает Андрей Довженко – молодой человек, который любит зарубежный рок, музыку, которая в СССР считается запрещенной. А еще – одеваться не так, как все, а также носить длинные волосы. У Андрея есть жена Оксана, 8-летний сын Тарас и тесть – профессор психиатрии, не скрывающий неприязни к зятю.

Однажды меломан Довженко громко включает на работе – в Национальном Доме радио – трек любимых Led Zeppelin, и этого оказывается достаточно, чтобы мужчина попал в специализированную психбольницу. Там он выясняет страшную правду: для несогласных с идеологией режима людей используется садистский метод наказания – карательная терапия. Обвиняемым по статье "Антисоветская деятельность" приписывают диагноз, которого не существовало в медицине, – "вялотекущая шизофрения". Болезнь придумали московские профессора, а комиссии психиатров ставят его сотням и тысячам диссидентов по всему Советскому Союзу.

Пребывание в советской психиатрической больнице в те времена считалось в разы страшнее заключения и лагерей. С помощью больших доз психотропных препаратов, пыток и унижений медики ломали волю пациентов к сопротивлению. Андрей попадает в ад карательной психиатрии. А потом мужчина узнает, что стал фигурантом масштабной операции КГБ. И у него всего два выбора: согласиться на сотрудничество или отчаянно сопротивляться системе в группе таких же вольнодумцев, которые тоже получили страшный вымышленный диагноз.

Главного героя триллера сыграл артист Константин Темляк, актер столичного Театра на Подоле, которого зрители помнят по фильму "Киборги". В настоящее время он находится в рядах ВСУ. По замыслу авторов, Андрей Довженко – это собирательный образ украинского диссидентского движения. В картине также снялись украинские звезды – Ирма Витовская, Остап Ступка, Сергей Калантай, Виктор Жданов, Виталий Салий, Наталья Бабенко, Дмитрий Олейник и другие актеры. Все персонажи, которые вместе с Андреем Довженко находятся в психиатрической больнице, имеют реальных прототипов. Собственно, потому на постере фильма и есть отметка, что он основан на реальных событиях.

История фильма основана на воспоминаниях реальных советских диссидентов, столкнувшихся с безжалостностью тоталиризма. Авторов картины консультировал Семен Глузман – знаменитый украинский врач-психиатр, президент Ассоциации психиатров Украины. А еще – бывший политзаключенный и диссидент, который в свое время был осужден и отправлен властями в ссылку, где отбывал наказание вместе с Иваном Светличным и Левком Лукьяненко.

Основная локация картины – столичная психбольница на улице Кирилловской. В ленте звучит много прекрасной музыки в стиле западного рока 70-х годов, которую создал композитор Хосейн Мирзаголи (написал также композиции к фильму "Щедрик"), – она действует как еще один персонаж, усиливая эмоции и придавая фильму невероятной стильности. По словам музыканта, фильм "БожеВільні" содержит много месседжей, над которыми зритель будет еще долго задумываться после просмотра. Главное послание фильма: несправедливость и угнетение никогда не могут длиться долго. А последний кадр картины прекрасно отвечает на многие вопросы, возникающие при просмотре.

По словам режиссера картины Дениса Тарасова, весь реквизит в фильме аутентичен и соответствует времени – от телефонов, проигрывателей и сигарет до медицинских инструментов. Костюмы, в частности больничная одежда, были воспроизведены по архивным материалам.

Для Дениса Тарасова это дебютная полнометражная картина. Над лентой он работал около трех лет и завершил съемки накануне полномасштабного вторжения. Чистовые работы производились уже в начале войны.

По словам режиссера, фильм очень резонирует с происходящими сейчас событиями, ведь напоминает нам, что "победа никогда не дается просто так". "Невозможно отсидеться в углу, надеясь, что кто-то другой построит судьбу за тебя, – делится Денис Тарасов. – На примере наших героев мы транслируем зрителям простую и старую как мир истину – общая победа возможна только через личную жертву и единение ради общей цели".

Мировая премьера картины "БожеВільні" состоялась на Варшавском кинофестивале, где лента получила приз зрительских симпатий. Кроме этого, фильм наградили специальным отличием как победителя конкурсной программы молодых режиссеров "Competition 1-2". Историческая драма получила также две награды на Монреальском международном кинофестивале. А в мае 2023 года "БожеВільні" презентовали на Каннском кинорынке.

На презентации картины в Киеве собралось рекордное количество украинских селебритис. Поддержать съемочную группу пришли актеры Тарас Цымбалюк, Антонина Хижняк, Григорий Бакланов, Роман Ясиновский, Ирина Кудашова, Ксения Мишина, Арам Арзуманян, Дарья Легейда, Максим Девизоров, Дарья Трегубова, Алексей Тритенко, Владимир Остапчук, телеведущие Юрий Горбунов, Екатерина Осадчая, Юрий Макаров, режиссер Олесь Санин, волонтер Сергей Притула и другие.

Актриса Ирма Витовская сыграла в картине роль заведующей отделением Ирины Лахновской, которая прописывает лечение вольнодумцам. Сначала на эту роль была утверждена другая актриса, однако после первых съемок режиссер позвонил Витовской, которая уже знала о картине и читала сценарий, и уговорил ее сниматься. По его словам, Ирма "попала стопроцентно".

Сама Ирма Витовская в разговоре с OBOZ.UA призналась, что эта роль для нее особенная: "У меня очень хорошая работа в этой картине, считаю, что одна из знаковых. Карательная психиатрия и сегодня применяется в тоталитарных странах – в частности, России и Северной Корее. Неделю назад в России официально объявили, что возвращают карательную психиатрию. Конечно, она никуда там и не девалась, просто они решили признать, что она существует на их территории. Когда увидела это в новостях, подумала, как мы вовремя выходим. Наша картина – важный фильм, настраивающий против тоталитарной системы".

"Кроме того, это большой предохранитель от волны романтизации советского времени старшим поколением, – добавляет актриса. – Не секрет, что российское молодое поколение одурманено этой романтизацией не без помощи кинематографа. Им удалось реабилитировать систему и насадить идеализацию действительности. И я не хочу, чтобы наши молодые люди находили там что-то из слов бабушек и мам, которые романтизируют свою молодость, а не реальное положение дел".

Актер Дмитрий Олейник, исполнивший одну из главных ролей в громкой картине "Дом "Слово". Бесконечный роман", в этом фильме сыграл пациента больницы по имени Гамлет, который еще недавно был здоровым человеком.

Актер рассказал OBOZ.UA, что будет смотреть фильм уже во второй раз, впервые видел на Одесском кинофестивале. "Украинцы должны обязательно посмотреть картину, потому что это та страница истории, которая нигде не освещалась, – говорит Дмитрий Олейник. – "БожеВільні" – первая в мире художественная кинолента, в которой поднимается тема карательной психиатрии. Об этом вообще мало что известно. Вы откроете себе неожиданные грани истории и вещи, о которых, возможно, даже не задумывались. Особенно молодежь, которая не застала те времена".

"Я пробовался на нескольких персонажей этой картины, утвердили на Гамлета, – продолжает Дмитрий Олейник. – Ввели в картину очень стремительно, и это считал немного рискованным для себя. Но доверился режиссеру и собственному ощущению. В результате доволен работой, счастлив, что фильм вышел, и хотелось, чтобы зритель шел и делился впечатлениями, потому что это будет побуждать больше других украинцев посмотреть картину".

Кинорежиссер Олесь Санин ("Довбуш", "Поводырь", "Мамай") в разговоре с OBOZ.UA призвал зрителей ходить на украинские фильмы еще и потому, что очень скоро из-за войны нас будет ждать "период бескартинья, так как финансирование почти отсутствует". По словам режиссера, это, безусловно, станет проблемой для любителей кино, но еще больше для самих кинематографистов: "Они будут просто терять профессию, контакт со зрителем. Будет немало дешевого и откровенно плохого – истории на потребу времени ради заработка. Что делать? Этот период нужно пережить, по возможности – работать дальше".

"С другой стороны, у нас фантастическая внутренняя ситуация, потому что все хотят смотреть свое кино, – продолжает Олесь Санин. – Прут в театры, на выставки, мы много говорим о нашей идентичности". Режиссер уверен, что картину "БожеВільні" ждет успех: "Я вам скажу честно, что за последние два года все прогнозы дистрибьюторов не сбываются. Они сами говорят: и представить себе не могли, что люди массово пойдут на "Дом "Слово", а еще больше, что столько людей захотят посмотреть историю об украинском певце, о котором, казалось, все все знают (речь идет о документальном фильме "Назарій Яремчук. Незрівняний світ краси". – Ред.). Все прогнозы сыплются, мы заново изучаем свой народ, свою публику, кино".

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