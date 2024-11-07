'Скажу вам правду: меня обманули'. Леся Никитюк – об эротических сценах в фильме 'Песики' и причинах многолетнего одиночества

В Киеве завершились съемки романтической комедии "Песики". Лента выйдет во всеукраинский прокат 6 марта 2025 года. Главную роль в картине сыграла телеведущая Леся Никитюк

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На днях в столице сняли финальные сцены фильма. OBOZ.UA побывал на съемочной площадке картины и расскажет, что известно о весенней кинопремьере следующего года.

Главная героиня картины – самолюбивая карьеристка и упорная холостячка Яна. Девушка не способна завести долговременные отношения и поэтому случайно наводит на себя проклятие: мужчины, с которыми она имеет интим, на утро превращаются в собачек. Теперь героиня вынуждена жить, строить карьеру, искать любовь, а параллельно – проходить странное испытание. Оно в конечном итоге становится для нее даром, потому что научит Яну искренне любить и заботиться о других. "Песики" – это провокационная и в то же время искренняя история об отношениях. В фильме много юмора – смелого, ироничного, а местами даже абсурдного.

Создателям кинокартины удалось собрать на съемочной площадке звездную актерскую команду – Ольга Сумская, Тарас Цымбалюк, Вера Кобзарь, Дмитрий Сова, Наталья Денисенко, Артур Логай, Елена Хохлаткина, Роман Луцкий и другие известные актеры. Главную роль в картине сыграла звезда Нового канала Леся Никитюк.

"Скажу вам правду: меня обманули, – улыбается Леся Никитюк, рассказывая о своей работе в "Песиках". – Когда предлагали сняться в кино, сказали, что это комедия. Но на самом деле смешного здесь процентов пятьдесят. А все остальное – очень сложные драматургические сцены о человеческих отношениях. Моя Яна – человек травмированный, лишенный любви. А в течение фильма мы видим, как она перерождается. Грубая карьеристка, которая "разводила" мужчин, манипулировала ими, в конце концов понимает, что она очень одинока в свои 35 лет. Она начинает работать над собой и превращается в человека, имеющего сердце".

"Внутри меня что-то подсказывало, что это схоже с моей жизнью, – признается Леся. – Но у меня немного другая история. Я очень много работаю, поэтому у меня иногда не было возможности разбираться с собой, чтобы наладить личную жизнь. У Яны как раз свободного времени достаточно, однако она почему-то не очень торопилась разбираться в себе".

Телеведущая говорит, что еще одна причина по которой она согласилась играть в кино, – это животные, которых в картине будет немало: "Так случилось, что моя первая собачка Гашик преждевременно умер, вероятно из-за моего постоянного отсутствия дома. В то время я снималась в проекте "Орел и решка", который забрал шесть лет моей жизни. Приезжала, снова ехала, возвращалась, снова упаковывала чемоданы, а он терпеливо ждал. А однажды, не дождавшись меня, угас на подоконнике. Для меня это огромная травма по сей день. Собаки – это моя большая любовь, дружба без всяких условностей".

"Я очень долго соглашаюсь на проекты, – продолжает телеведущая. – В кулуарах шоу-бизнеса меня поэтому называют порой не очень хорошими словами. Со мной действительно трудно договариваться, долго тяну с решением. "Танцы со звездами", помню, уже начали снимать, а я все думала участвовать или нет. Там же надо танцевать, демонстрировать фигуру, женственность. А я люблю ходить в кроссовках, мастер спорта по плаванию, с детства предпочитаю дружбу с парнями. И мне было непросто найти другие грани. Зайти в киноисторию тоже было нелегко. Я испытывала ужасающий страх. Приходилось показать себя с разных сторон в буквальном смысле этого слова. В картине много эротических сцен. Что вам сказать, съемочная команда видела все: мою грудь, ягодицы. Я целовалась, занималась любовью. Все, что я очень боялась испытать в жизни, здесь свершилось".

"А еще меня в какой-то момент так "придавила" депрессуха, – озвучивает Леся еще одну причину, по которой согласилась сниматься в кино. – Летом думала: ну это уже все. Отчаялась, как-то даже опустились руки. Стою перед камерой в студии телеканала и спрашиваю себя: зачем это делаю? Там убивают, калечат, а я пытаюсь создать настроение. Нужно ли это сейчас? А работа в кино меня вытянула из этих мыслей. Я с таким наслаждением нырнула в это приключение".

"Вспоминаю, прихожу на съемочную площадку, а здесь все самые известные артисты Украины, – продолжает Никитюк. – Ну, думаю, мне конец. Срочно нанимаю преподавателя по актерскому мастерству. В целом, нужно было выучить текст на 120 сцен – и это тоже был вызов. Но погружаюсь в это все – репетиция по репетиции, обучение, а с каждым моментом – все большая уверенность в том, что все получится наилучшим образом. Здесь собралась невероятная команда, умеющая зарядить, окружить вниманием, поддержать".

Режиссером фильма стал Алексей Есаков ("Первые дни", "Пограничники"), оператором Владимир Иванов ("Плохие дороги", "ШТТЛ"), сценаристами – Анастасия Лодкина ("Первые дни", "Коза Ностра. Мама едет"), Михаил Гусаров, Сергей Лущик, продюсером проекта выступила Анна Елисеева ("Первые дни", "Мавка. Лесная песня"). "Песики" – это проект FILM.UA Group, создаваемый при поддержке Нового канала.

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