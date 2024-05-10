'Она не вернется'. Коллега Ольги Фреймут раскрыл неожиданные подробности о телеведущей, которая уехала от войны за границу с мужем и детьми

Телеведущий Слава Соломка считает, что его коллега, телеведущая Ольга Фреймут, с войной нашедшая с семьей временное убежище в Великобритании, не вернется в Украину.

В интервью OBOZ.UA Соломка рассказал, как относится к тому, что бывшая главная "ревизор" страны Ольга Фреймут уехала из Украины не только с детьми, но и с мужем.

"Как я могу относиться? Люди приняли решение уехать, – говорит телеведущий Соломка. – Нравится ли мне это? Не нравится. Я считаю, что украинцы сейчас должны быть в Украине. Но она боится – это ее право, и в какой-то степени Олю можно понять. Кроме того, не исключаю, что она не видит будущего в Украине. Это тоже ее право. Думаю, она уехала навсегда. Мне кажется, никогда уже не вернется. И не только Оля".

"Я считаю, что большинство выехавших публичных людей уже не вернутся домой, – добавил Соломка. – Они приняли для себя это решение. А вот будут ли там счастливы – это вопрос. Я бы не был. В плане профессиональной реализации никакого другого государства, кроме Украины, я не вижу. У меня даже мысли не было ехать куда-нибудь из Киева. Когда все началось, видел, что все уезжают, уезжают, уезжают. Набрал маму: "Ты бы хотела, чтобы я тебя куда-то вывез?". А она мне: "Ты что, сошел с ума? Никуда не хочу ехать". Я даже выдохнул".

Ранее Слава Соломка рассказал прессе о том, что Ольга Фреймут уехала за границу не только с двумя детьми, но и с мужем Владимиром Локотко. Это произошло во время благотворительного мероприятия победительницы "Танцев со звездами" Илоны Гвоздевой.

Бывший генеральный директор Нового канала, покинувший свой пост в марте 2019 года, вероятно, до сих пор имеет российское гражданство. Локотко учился в одном из московских вузов. Также он выпускник Школы телевидения "Останкино". Владимир начал свою карьеру в Украине в 2006 году. До этого работал в Москве, в частности, в компании "Газпром Медиа".

Ранее тележурналистка рассказывала в интервью, что в феврале 2022 года на празднование своего 40-летия она улетела в Прованс только с двумя детьми – сыном Валерием и дочерью Евдокией, а муж остался в Киеве. Впоследствии Фреймут, по ее словам, переехала в Лондон, где нашла работу – писала еженедельную колонку об Украине для газеты Sunday Express. Как сейчас живет телеведущая – неизвестно. Старшая дочь Фреймут, Злата Митчелл, живет и учится в Америке.

Ранее OBOZ.UA писал, что в июле прошлого года телеведущая Фреймут впервые после полномасштабного вторжения приезжала в Украину. Ольга планировала провести лекцию "Манеры во время войны. Доброта как оружие" во Львове. Многим интернет-пользователям это показалось неуместным, особенно ввиду того, что Фреймут не находится в Украине, охваченной войной.

Полное интервью со Славой Соломкой читайте на OBOZ.UA завтра, 11 мая.

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