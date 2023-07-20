Ольга Фреймут вернулась в Украину, чтобы научить 'манерам во время войны', но нарвалась на жесткий хейт

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут впервые после полномасштабного вторжения вернулась в Украину. На родине, а именно во Львове, звезда планирует провести лекцию "Манери під час війни. Доброта як зброя". Многим интернет-пользователям это показалось неуместным, особенно с учетом того, что Фреймут не жила в Украине, охваченной войной.

Видео дня

О возвращении в Украину журналистка, которая сейчас с детьми и мужем проживает в Лондоне, известила в InstaStories. К слову, судя по обнародованным кадрам, домой Фреймут приехала не сама, а с сыном Валерием и младшей дочкой Евдокией.

Знаменитость показала сине-желтые пейзажи и лаконично подписала: "Дома".

Позже Фреймут опубликовала фото с детьми, которые бегут по пшеничному полю. "Это мгновение", – оставила текст на изображении ведущая.

Лекция от журналистки, которая также является этикет-коучем, состоится 24 июля во Львове. Цена билета – донат от 700 гривен. Под постом, в котором Фреймут анонсировала мероприятие, собрались преимущественно негативные комментарии. Украинцы интересуются, что может им рассказать о "манерах во время войны" соотечественница, которая во время войны не была в Украине.

Подписчики оставляют длинные комментарии, в которых пытаются объяснить Фреймут свое глубокое возмущение: "Название лекции касательно манер во время войны уже неэтично, люди пережили ужас, не следует навязывать еще какие-то стандарты поведения. Вы не квалифицированный психолог. В условиях, когда большая часть населения очень травмирована событиями, неквалифицированные люди не имеют права рассказывать, как вести себя в этих тяжелых условиях. Я не пережила разрушение дома или смерть близких – поэтому я не даю совета тем, кто имел этот опыт. Вы не пережили очень много тех событий, которые пережили украинцы здесь, Вы не имеете морального права никого учить, как им вести себя. Проживайте свой опыт, не придирайтесь к людям, у которых другой опыт. После того как Вы делаете совершенно неэтические вещи, Вы будете жаловаться, что Вы испытываете буллинг, который по своей сути является очень конструктивной критикой и абсолютным неприятием Ваших поступков".

Также комментаторы пишут: "Вы меня извините, мне так нравятся люди, уехавшие из страны в начале войны, а затем пытающиеся быть психологами для тех, кто оставался. Это мы вам можем рассказать, что и как. Где что летит и как морально с этим справляться. За бесплатно это сделает вам любой. Вы нас никогда уже не поймете. Это я вам точно говорю", "Ольга, а вам не кажется, что поздно проводить лекции на такие темы, когда война идет уже 1,5 года?! Люди уже и сами как-то разобрались с тем, как говорить с детьми и как переживать сложные времена", "Любой бездомный во Львове имеет больше этикета и достоинства, чем такая дура, как вы. Может, пойдите еще пострадавшим от войны людям расскажите, что недостойно жаловаться на свои проблемы, пусть лучше скажут, "что у них анемия или депрессия, потому что это звучит загадочно и женственно", "Это просто жесть, вы даже не представляете, что такое война, и как можно говорить об этом?".

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинский блогер Богдан Беспалов раскрыл причину конфликта между Ольгой Фреймут и ее коллегой Машей Ефросининой. Между двумя знаменитыми женщинами, как утверждают инсайдеры, в свое время встал мужчина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!