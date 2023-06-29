Стало известно, чем в Америке занимается 17-летняя дочь Фреймут: кроме учебы, еще и работает

17-летняя дочь звезды "Ревизора" Ольги Фреймут – Злата Митчелл – рассказала, чем кроме учебы занимается в США. Подросток поделилась, что работает и наслаждается путешествиями.

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Она также рассказала о своих увлечениях и переживаниях. Ответы появились у Instagram дочери Ольги Фреймут (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На вопрос, чем Злата занимается в Америке, она ответила развернуто, раскрыв свои эмоции, планы, текущую деятельность и хобби.

"Учусь, снимаю, работаю над портфолио, танцую, преподаю", – начала украинка. Однако она не рассказала, что именно преподает и над каким портфолио работает.

Также Злата Митчелл поделилась, что грустит, но не сказала почему. Она знакомится с новыми людьми, часто посещает Лос-Анджелес и путешествует на каникулах. В остальное время дочь Фреймут живет в школе.

С сентября 2021 года 15-летняя Злата начала учиться в американской школе. До переезда девушка училась в Печерской международной школе. За обучение Фреймут платила 24 тыс. долларов в год.

Звездная мама гордится дочерью, хоть она и не растет ее "копией". Поведение и стиль юной украинки очень отличается от образцового этикета, характерного для ее мамы, но Ольга Фреймут поддерживает и защищает Злату.

Как писал OBOZREVATEL, в марте этого года 18-летняя дочь Оли Поляковой посетила Париж со своим парнем. Путешествие не обошлось без скандала. Юная музыкантка заявила подписчикам из Украины, что "хочет жить, а не выживать".

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