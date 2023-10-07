'Уже другие отношения': звезда 'Слуги народа' рассказал, как изменился Зеленский, с которым снимались вместе в известном сериале

Артист Сергей Калантай, снимавшийся в "Слуге народа" вместе с Владимиром Зеленским, к тому времени – известным актером и продюсером, а ныне – президентом Украины, рассказал подробности со съемочной площадки сериала. Сергей Калантай сыграл в телекартине главу МВФ Отто Адельвайнштайнера.

Актер признается, что когда спустя годы после съемок встретил Владимира Зеленского в Театре Франко, "побоялся его обнять". Об этом артист рассказал в интервью OBOZREVATEL.

Вспоминая съемки в "Слуге народа", Сергей Калантай говорит, что открыл для себя Зеленского как актера и менеджера: "Во-первых, он открылся для меня как хороший актер. Когда мы готовились к финальной сцене, совсем недолго держал текст в руках, а потом без запинки и суфлера выдал его на камеру – а это три больших листа. Мы, как мне кажется, не делали много дублей последнего монолога фильма. А второе впечатление: во время съемок ему позвонили по телефону и сказали, что один актер запил, а на завтра надо было снимать на локации, за которую проплачены большие средства. Он извинился перед нами – отошел в сторону и по нескольким мобильным телефонам начал спасать ситуацию. Очень быстро все уладил. И открылся для меня как прекрасный менеджер".

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"Я слышал версии, что история фильма была задумана давно, чтобы Зеленский стал президентом, – такие слухи ходили, – продолжает Калантай. – Не знаю, правда это или нет. Могу сказать только, что имел на съемочной площадке хорошего коллегу и прекрасного организатора. "Слуга народа" был сделан очень искренне, эта работа достойная. По материальному обеспечению картина полностью соответствовала европейскому уровню".

Спустя годы после съемок у актера Калантая была возможность еще раз встретиться с Зеленским: "Все воспоминания о той жизни, когда я знал Владимира Александровича еще Володей, для меня очень приятны. Когда он вручал мне звание заслуженного артиста Украины на сцене Театра Франко, я побоялся его обнять. Ну не смог. Мы друг другу подмигнули, пожали руки – уже другие отношения, и это понятно".

Полное интервью Сергея Калантая для OBOZREVATEL читайте в воскресенье, 8 октября.

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