Байрак сменила имя и фамилию? Предательница снимает в России мелодраму под чужим именем и с актерами из Украины

Украинская режиссер Оксана Байрак, которая с начала войны называла россиян "братским народом", а впоследствии сбежала в Санкт-Петербург, уже трудится на российский кинематограф. Запроданка снимает восьмисерийную мелодраму "Дождь на исходе лета".

Об этом на своей странице запрещенной российской соцсети "ВКонтакте" сообщил актер Антон Батырев, который много лет снимался в Украине, а с началом вторжения опубликовал в Instagram пост с георгиевской лентой и рашистским символом "Z". Батырев, играющий в новой картине Байрак одну из ролей, разместил фото киношной тарелки, которую обычно разбивают на старте проекта.

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Судя по фотографии, которую обнародовал артист, в картине снимаются как российские актеры, так и артисты из Украины. В частности, актриса Ирина Кобзева (родилась и выросла в Киеве), Максим Дрозд (родился в Одессе, сын народного артиста Украины Георгия Дрозда) и Лариса Удовиченко, которая выросла в Одессе и в одном из интервью, которое дала два года назад, уверяла, что планирует купить в любимом городе квартиру, потому что не мыслит свою жизнь без Одессы.

Картина "Дождь на исходе лета" будет состоять из восьми серий. На российском сайте "Кино-театр" Байрак заявлена как режиссер этой картины. Однако внимательные киноманы заметили, что на тарелке, которую выложил в соцсети актер Антон Батырев, режиссером указано другое лицо. А имя Байрак упоминается в названии компании, снимающей картину – "Студия Байрак".

"На тарелке со съемок написан "режиссер-постановщик Фрося Касьян". Байрак в Питере "под прикрытием", что ли?" – пишут в комментариях. Между тем, если загуглить имя "Фрося Касьян", то в поисковиках не найдется такого российского режиссера, однако есть женщина с таким именем и фамилией, работающая гримером. Последняя картина, где она работала именно гримером, называется "Рыбы". Снимался фильм в этом году.

Тем временем российское агентство Kinosfera LIVE сообщает, что "Дождь на исходе лета" режиссирует Байрак, и цитирует ее рассказ о картине: "Это история из жизни трех семей, каждая из которых счастлива и несчастлива по-своему. О фильме можно сказать строчкой из известной песни: "Когда проходит молодость, еще больше любится." Многосерийную мелодраму снимают по заказу пропагандистского канала "Россия-1".

Напомним, украинского режиссера Оксану Байрак, которая сняла фильмы "Аврора" (выдвигался на премию "Оскар"), "Женская интуиция", "Ничто не случается дважды" и многие другие, летом заметили в Санкт-Петербурге в компании российского актера Антона Батырева. Как оказалось, Байрак, которая с начала полномасштабного вторжения находилась в Одессе, перебралась в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оксана Байрак обвиняла Украину в том, что Россия напала на нашу землю.

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