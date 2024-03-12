'Увидев это кино – навсегда остаешься с ним жить'. Киноэксперты – о феномене '20 дней в Мариуполе' и хейте вокруг украинцев на церемонии 'Оскара'

"20 дней в Мариуполе" – документальная лента о первых днях осады российскими захватчиками украинского города получила кинопремию "Оскар". Это первая награда такого уровня для нашей страны.

Украинские продюсеры, артисты на киноэксперты рассказали OBOZ.UA, почему этот фильм сыграет немаловажную роль не только для киноиндустрии. А также ответили хейтерам, которые и здесь увидели измену.

Анна Паленчук – одна из продюсеров индийского блокбастера "RRR", получившего "Оскар" и "Золотой глобус". Также кинокомпания Паленчук стала одним из продюсеров документального фильма "Откуда куда" польского режиссера Мачека Хамелы об эвакуации украинских беженцев. Фильм тоже попал в Оскар-компанию – был в шортлисте Оскара 2024.

"Сегодня я испытала такое счастье, будто сама получила "Оскар", – рассказывает Анна Паленчук о своих впечатлениях от победы картины "20 дней в Мариуполе". – Это не просто достижение – это большое историческое событие! Украина появилась на Оскар-карте. Эта победа – огромный знак для украинских производителей фильмов, что их истории могут быть интересны в мире. После победы "20 дней в Мариуполе" – это реально".

"С Мстиславом Черновым мы виделись в прошлом году в Торонто на Канадском международном фестивале документального кино Hot Docs. Тогда фильм набирал только свои обороты. Чернов – это не режиссер, который хотел воплотить творческий замысел или реализовать режиссерскую амбицию. В отличие от тысяч режиссеров-предшественников, он человек, сделавший фильм вынужденно. У него была огромная миссия – не просто информировать об аде, которое устроили россияне в Мариуполе, а зафиксировать все это для потомков. Знаете, съемочная группа реально могла там погибнуть, они работали в страшных условиях. Это просто огромный режиссерский подвиг".

"Увидев это кино – ты навсегда остаешься с ним жить, – продолжает Анна. – Когда я его посмотрела, честно скажу: моя жизнь разделилась на до и после. Навсегда придется жить с осознанием ужаса, который был перед камерами Мстислава Чернова и его коллег. Невероятно мощные слова сказал режиссер на церемонии. Наверное, он первый фильмейкер, заявивший на сцене "Оскара", что никогда не хотел бы снимать этот фильм. Я бы так же никогда не хотела продюсировать фильм "Откуда куда" – потому что он тоже о страданиях во время войны".

Евгений Нищук – народный артист Украины, ведущий актер Театра имени Ивана Франко, дважды министр культуры и председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

"Новость о победе нашей картины я воспринял реально со слезами на глазах, – говорит Евгений Нищук. – Предчувствия были. И вы знаете, что этой церемонии предшествовало награждение проекта Шевченковской премии. Премию, известную во всем мире, команда Чернова уже встречала в статусе обладателей главной премии в области культуры Украины. На церемонии вручения в Киеве я сказал, что именно на языке такого искусства мы будем показывать мировые преступления рашизма и нашу силу духа. Эта победа говорит о том, что мы большая кинематографическая страна. Надеюсь, что через некоторое время получим "Оскар" и за игровое кино. Мы прилагаем много усилий для возрождения нашего кинематографа. Это язык, понимающий весь мир, он быстро проникает в каждое сердце. Да, эта победа нам досталась через призму большой боли. Фильм о великом жертвенном и героическом моменте нашей истории. Но он правдив и в нем есть надежда, несгибаемость и непокорность. И стремление к победе. Со съемочной группой мы увидимся при передаче Шевченковской награды. Она еще у нас, потому что во время награждения в Киеве, Чернов и его коллеги уже находились в США в ожидании церемонии "Оскара".

Людмила Горделадзе, киноэксперт, бывший директор культового киевского кинотеатра Октябрь.

"Прежде всего, надо сказать, что в этом году премией наградили действительно лучших, – говорит Людмила Горделадзе. – Решения киноакадемиков полностью соответствуют качеству произведений, ставших победителями. И это не только потому, что Украина выиграла с фильмом "20 дней в Мариуполе". На вершине творческого Олимпа и "Оппенгеймер", и "Зона интересов". Я считаю, что эти три фильма показывают последствия вселенского зла. Ученый Оппенгеймер стоял у истоков ядерного оружия, являющегося наибольшей угрозой для человечества. "Зона интересов" рассказывает об очень страшных страницах второй мировой войны. Это фильм о семье коменданта Освенцима. Наша картина – об олицетворении зла сегодня. Сейчас иногда слышны мысли на Западе и в тылу нашем, мол, все устали от войны. А ведь она не закончилась! Вон Папа Римский взбудоражил тему: подчиниться злу или бороться? Украинцы – за то, чтобы сражаться. Хотя понимаем, что предстоит много сложных времен. Но другого выхода, чем сопротивляться агрессии, нет. То, что совершил Чернов и его команда – это подвиг. Они не уехали из города, а продолжили свою работу".

"Интересно, что у нас нет масштабной школы документального кино, а вот "Оскар" уже есть. Есть известные кинематографисты, но заведения, которое бы выдавало признаваемых в мире мастеров, пока не существует. Есть хорошо прозвучавшие в мире работы, среди них документальная картина Сергея Буковского "Назови свое имя по буквам" о Холокосте. Очень мощно работает Международный фестиваль документального кино по правам человека DocuDays UA. Из последних много призов в мире взяла картина Ирины Целик "Земля голубая, как апельсин". Фильм не буквально о войне, а о том, как выживают люди на прифронтовой территории".

Дарья Бассель – продюсер (фильм "Видение бабочки", который представлял Украину в конкурсной программе Каннского МКФ), ко-продюсер документальной ленты "Дом из заноз", которая в 2022 году была номинирована на Европейскую кинонаграду (European Film Awards), а в 2023-м – на "Оскар" в категории "лучшая документальная лента"), председатель индустриальной платформы международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

"Я считаю, что в Украине есть мощная школа документального кино, – говорит Дарья Бассель. – У нас много было мастеров такого жанра всегда. Были такие прекрасные режиссеры, как Феликс Соболев – один из авторов и лидер "киевской школы научного кино". Был "Киевнаукфильм" еще с советских времен, где делалось очень много интересных документальных фильмов. Был такой замечательный режиссер, как Евгений Загаданский. А сейчас создает кино его сын – Андрей Загаданский. Сергей Буковский, тоже с советских времен начал свое творчество. Я согласна, что наша индустрия документального кино не велика, но очень мощная. Если посмотреть программу больших фестивалей документального кино за последние несколько лет, то у каждой есть украинский фильм.

"Фильм "20 дней Мариуполи" – это, конечно, уникальное событие – и в украинском, и в мировом кинематографе. Уникальна как минимум за счет смелости авторов. Этот фильм по сути адвокатирует Украину, доносит правду о войне России против нас. Документальный материал опровергает огромное количество фейков, которые распространяет РФ. Я читала много текстов иностранных журналистов и критиков, пишущих, что благодаря этому фильму почувствовали, как это переживать войну. И я думаю, что это самая большая ценность фильма. Он позволяет иностранным зрителям, очень далеко от Украины, эмоционально погрузиться в очень болезненные состояния. А когда человек "подключается" ко всему этому, он уже не может игнорировать войну. И уже будет, надеюсь, нашим союзником. Все зрители, которые посмотрят этот фильм, будут по сути тоже нашими адвокатами. Я думаю, что этот фильм сыграет очень большую роль и в политике тоже, потому что сейчас мы все адвокатируем, чтобы Украине давали больше оружия. Влияние этого фильма здесь тоже будет ощутимо".

Римма Зюбина – украинская актриса театра и кино, телеведущая, общественный деятель. Лауреат многочисленных театральных премий, включая двукратный обладатель премии "Киевская пектораль".

"Я с шести утра находилась в поезде и все ловила интернет, чтобы узнать: победили мы или нет, – рассказывает Римма Зюбина. – Фильм я увидела на фестивале зрительского кино в Черновцах "Миколайчук OPEN". Помню, все наше киношное сообщество вышло после просмотра на площадь перед кинотеатром – небольшое такое. И никто не мог говорить, все молчали. У меня потом было назначено интервью и я, пожалуй, впервые в жизни больше слушала, чем говорила. А потом в дороге, в поезде в Одессу, поймала себя, что испытываю такие ощущения, которые у меня были в 24 года, когда умер мой папа. Такой же тяжелый комок в горле".

"И я написала Мстиславу Чернову, не будучи с ним знакомой, о своих впечатлениях. И на удивление, он мне ответил: "Спасибо, но много писать не могу, потому что снимаю на передовой". Затем я поздравила его с наградой Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). И, конечно, сегодня тоже написала. Ответа быстро не ожидаю, понимаю, что его уже завалили в соцсетях поздравлениями".

"20 дней в Мариуполе" – не просто фильм, это документ, инструмент воздействия. Это свидетельства для тех, кто до сих пор не желает открыть глаза на зверства, творящиеся в современном цивилизованном мире. Это свидетельство для Гааги, это воспоминания для наших детей и внуков, чтобы мы понимали, с какой стороны всегда есть угроза. Съемочная группа провела в Мариуполе первые 20 дней. Им удалось провезти через блокпосты все свои материалы. Поэтому считаю: это больше, чем просто фильм, когда мы снимаем, а затем идем в монтажную складывать картину, пересматриваем, переснимаем, если что-то не так. А здесь у тебя есть один дубль в один кадр".

"Украина уже когда-то гордилась двумя отличиями от Американской киноакадемии. В 2006 году их привез основатель компании "Фильмотехник" Анатолий Кокуш, – написала на своей странице в Facebook режиссер Ирина Цилык. – Эти награды присуждаются за научные и инженерские разработки в области кинематографа. Кто из украинских кинематографистов не знает краны от "Фильмотехник"? Но в Голливуде их знают тоже, и это приятно. Также Оскары в свое время получали этнические украинцы, эмигранты. Но сегодняшняя награда для нас очень особенная. Впервые украинский режиссер получил "Оскар" за ленту от Украины, поэтому славим его".

"Но я думала, что по крайней мере, в такой день не будет предательных постов о команде "20 дней в Мариуполе" , – продолжила Ирина Цилык в следующем сообщении. – Уже увидела, что они выглядели на церемонии "Оскар" слишком красиво и с красивыми укладками, мол, как ни стыдно с красным маникюром. Увидела также, что все, что можно сказать о Мстиславе и его команде – так это то, что их фильм недоступен для легальных онлайн просмотров в Украине. Мол, на украинцев им нас#ать. Хочу напомнить, что фильм создан Associated Press и PBS Frontline, и, наверное, есть резоны, почему фильм не доступен для всех желающих. Но должен подчеркнуть, что лента уже дважды была в украинском кинопрокате и получила статус наиболее кассового украинского документального фильма. Также украинский дистрибьютор сообщает, что в текущем месяце состоится релиз фильма на цифровых платформах".

"Хейтеров я сразу хочу предупредить – идите за русским кораблем, – резко комментирует ситуацию с хейтерами Римма Зюбина. – Уже терпения не хватает! Не знаете куда девать энергию? Идите копайте окопы, сетки плести. Когда бываю за границей с творческими встречами, часто спрашивают: что я могу сделать для Украины? Мол, у меня нет денег, мы едва переехали, дом – разрушен. Я говорю, каждый человек, который здесь находится, есть посол и лицо Украины. Поэтому, в первую очередь, позаботьтесь об этом: как вы выглядите, говорите, как со своими детьми общаетесь, как в быту себя ведете. По этому тоже судят об Украине. Так скажите мне, пожалуйста, как должны были выйти на сцену наши украинцы? Они представили страну на Оскаре очень достойно, без лишних спекуляций".

Ранее OBOZ.UA писал, что победа "20 дней в Мариуполе" на Оскаре 2024 года вызвала истерику в РФ: россияне назвали трагедию в Украине фейком, а Кремль упал на игнор.

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