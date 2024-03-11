Победа '20 дней в Мариуполе' на Оскаре 2024 года вызвала истерику в РФ: россияне назвали трагедию в Украине фейком, а Кремль упал на игнор

Наряду с украинцами и мировым киносообществом россияне также не удержались от реакции на победу документального фильма "20 дней в Мариуполе" на "Оскаре 2024". Ожидаемо, их реакция была бурной и нецивилизованной, а кое-где ленту просто проигнорировали.

Желчью граждане РФ, еще верящие пропаганде, плевались у всех: украинцев, американцев, создателей премии, судей и зрителей. Те россияне, которые знают о военных преступлениях своей страны и поддерживают их, цинично заявили, что украинцы "обменяли награду на Мариуполь". OBOZ.UA решил напомнить, кому противостоит Украина.

"20 дней в Мариуполе" вызвал негативную реакцию у россиян, которые обозвали фильм "фейками", обвинили команду в монтаже, лжи, фотошопе и всем остальном, лишь бы не признавать терроризм окупантов.

"Оскары" за документалки выдают в рамках пропаганды", "Оскары" дают за ложь", "Распиаренный в США украинский фильм "20 дней в Мариуполе", состоящий из отборных фейков, выиграл "Оскар", – написали путинисты.

Некоторые пользователи написали, что ресурсы, которые транслировать церемонию в России, вырезали фрагмент с вручением награды, где Мстисав Чернов провозгласил мощную речь.

Российские каналы просто проигнорировали вручение наград, а секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать об "Оскаре" для украинского фильма.

Более многословными оказались читатели российских Telegram-каналов. Свое разочарование они прятали за циничными шутками об оккупации. "Оскар есть, а Мариуполя у них нет", "Оскар" на Мариуполь – достойный обмен", – писали жители страны, что убила и замучила тысячи мариупольцев.

Напомним, что это не первая награда для украинцев, врученная на "Оскаре". В 2006 году украинец родом из Керчи Анатолий Кокуш получил два инженерно-технических "Оскара".

Ранее OBOZ.UA писал о двоякой реакции украинцев на победу в этом году. Вместе с ними высказалась и первая леди Елена Зеленская, объяснившая, почему эта награда – сверхважная для Украины.

Обо всех лауреатах можно почитать по ссылке, а их образы мы рассматривали в отдельном материале.

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