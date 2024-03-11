'Я хотел бы никогда не выходить на эту сцену...' Режиссер '20 дней в Мариуполе' Мстислав Чернов произнес сильную речь на Оскаре 2024. Полный текст и видео

В ночь с 10 на 11 марта документальный фильм "20 дней в Мариуполе" получил первый для независимой Украины "Оскар". Произнося со сцены победную речь, режиссер ленты, видеограф и военный журналист Мстислав Чернов признался, что хотел бы никогда не снять этот фильм, а золотую статуэтку без раздумий променял бы на мир в родной стране.

Об этом OBOZ.UA стало известно при просмотре прямого эфира. Говоря к элите кинематографического мира, Чернов подчеркнул, что изменить прошлое, к сожалению, невозможно, но документалистика позволяет сохранить правду о нем. В нашем случае это правда о жестоких преступлениях россиян в некогда цветущем украинском городе Донецкой области.

Режиссер сначала подчеркнул, что это первый "Оскар" в истории Украины. В зале его сразу поддержали громкими аплодисментами и возгласами.

"Это первый Оскар в истории Украины. Я благодарен, это честь для меня. Но, наверное, буду первым режиссером на этой сцене, который скажет: "Я не хотел делать этот фильм". Я хотел бы иметь возможность обменять этот Оскар на то, чтобы Россия никогда не нападала на Украину, никогда не оккупировала наши города, чтобы россияне не убивали десятки тысяч моих сограждан-украинцев, я бы отдал это, чтобы они освободили всех заложников, солдат, защищавших нашу землю, гражданских, которые в их тюрьмах. Но я не могу изменить историю, не могу изменить прошлое, однако мы все вместе, вы и я, мы сейчас среди самых талантливых людей мира, мы можем сделать так, чтобы историю исправить, чтобы правда победила, и чтобы погибшие люди Мариуполя и отдавшие свою жизнь, чтобы их никогда не забыли. Потому что кино формирует воспоминания, а воспоминания формируют историю", – мощно обратился к многомиллионной международной публике Чернов.

В конце режиссер по-украински добавил: "Слава Украине!"

Напомним, Мстислав Чернов, а также фотограф Евгений Малолетка задокументировали ужасные разрушения Мариуполя, ставшие результатом российских бомбардировок: изуродованные дома, больницы, школы и другие инфраструктурные объекты. В фильме показаны попытки мариупольцев выжить в осадных условиях без воды, пищи, мобильной связи. И все это под постоянными обстрелами со стороны русских войск. Кроме того, фильм описывает сложный и опасный процесс эвакуации людей из Мариуполя. Чернов снимает эвакуационные колонны, попадавшие под очередные обстрелы оккупантов.

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