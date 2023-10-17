Умер Сергей Сивохо

Сегодня утром, 17 октября, в 5.40 умер украинский телеведущий, бывший участник КВН и экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Причиной стала болезнь легких, которая была хронической. Ему было 54 года.

Об этом OBOZ.UA стало известно от пресс-службы артиста. Ранее российские СМИ распространили слухи о смерти украинца.

Смерть наступила в Германии, а не в оккупированном Донецке, как об этом врали пропагандисты.

Информацию подтвердила также подруга Сивохо Светлана Бердецкая в Facebook.

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"Сейчас каждый день очень тяжелый, но сегодня мне особенно плохо. Сегодня в 5:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, большой друг Израиля, замечательный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень не хватать. Вечная память, Сережа", – говорится в посте.

Незадолго до смерти стало известно, что Сергею Сивохо стало плохо и он находится в тяжелом состоянии. В полночь выразил соболезнования по поводу потери комика телеведущий Алексей Суханов в Instagram.

После полномасштабного вторжения России в Украину Сергей Сивохо приостановил медийную деятельность и исчез из виду поклонников и СМИ. На его страницах были только поздравления с религиозными праздниками и отчеты о волонтерской деятельности.

Артист стал известен благодаря своей игре за команду "Дрим-Тим". После КВН начал сниматься в кино. В 2000-х годах вел развлекательную программу "Скрытые камеры" на "1+1". С 2011 по 2013 год был креативным продюсером программы "Большая разница по-украински". Позже стал продюсером студии "Квартал 95", а также принял предложение быть тренером в первом сезоне "Лиге смеха".

В 2019 году Сивохо баллотировался в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа". С 2019 по 2020 он был советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Ранее OBOZ.UA писал, что на 80-м году жизни остановилось сердце солиста Национальной оперы, народного артиста Украины и профессора консерватории Александра Вострякова. Выдающийся певец умер из-за тяжелой болезни.

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