В России 'похоронили' Сергея Сивоху: кто запустил новость о смерти, чем болел шоумен и куда исчез

Ночью вторника, 17 октября, российские СМИ распространили новость о смерти украинского телеведущего, бывшего игрока КВН и экс-советника секретаря СНБО Сергея Сивохи. Пропагандисты утверждали, что его жизнь остановилась на 55-м году, якобы во временно оккупированном Донецке.

Новость распространили даже некоторые коллеги шоумена в Украине, а впоследствии первоисточники сами и опровергли все, заявляя: Сивохо жив, но находится в крайне тяжелом состоянии. OBOZ.UA рассказывает о том, кто запустил новость о смерти актера и телеведущего, чем он болел и куда исчез.

Как в России "похоронили" Сивоху

Первой о смерти 54-летнего украинского шоумена сообщила его землячка – член "Союза писателей "ДНР" и так называемой общественной палаты РФ Анна Ревякина. Это мгновенно растиражировали росСМИ и пропагандистские паблики в Telegram.

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Также выразил соболезнования по поводу потери украинский коллега Сивохи – телеведущий Алексей Суханов в Instagram.

Правда, вскоре Ревякина уже заявила, что шоумен жив, но врачи "готовы отключить его от системы жизнеобеспечения" и якобы предложили родным "попрощаться с Сергеем". По ее словам, у Сивохо на фоне сепсиса "развилась полиорганная недостаточность".

Некоторые издания в сети, ссылаясь на его родных, тоже написали, что мужчина жив, хотя и в крайне тяжелом состоянии.

Кто такой Сергей Сивохо?

Сергей Анатольевич Сивохо родился 8 февраля 1969 года в Донецке. Окончил Донецкий политехнический институт по специальности инженер-металлург, получил и второе высшее образование – экономист-юрисконсульт. Также окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности "Менеджмент организаций".

Стал известен Сивохо благодаря своей игре за команду "Дрим-Тим". После КВН начал сниматься в кино. В 2000-х годах вел развлекательную программу "Скрытые камеры" на "1+1". С 2011 по 2013 год был креативным продюсером программы "Большая разница по-украински", он программы "Як стати зіркою" и "Моя хата скраю". Позже стал продюсером студии "Квартал 95", а также принял предложение быть тренером в первом сезоне "Лиге смеха".

В 2019 году Сивохо приступил к политической карьере. Он баллотировался в народные депутаты от партии "Слуга народа" по округу Донецкой области, но не прошел. С 21 октября 2019-го по март 2020 года был внештатным советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

12 марта 2020 года в Киеве прошла презентация "Национальной платформы примирения и единства", которая обернулась для Сивохи скандалом и судами. Ведь он назвал войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом", из-за чего его оцепили ветераны АТО. Во время потасовки Сивохо упал, одного из ветеранов арестовали. Затем шоумен подал на ветеранов иск в суд.

Также в 2020-м Сивохо запустил "Национальную платформу примирения и единства", которую после начала полномасштабного вторжения переименовал в "Национальную платформу восстановления и единства". Организация оказывает гуманитарную помощь пострадавшим в войне с Россией украинцам.

Еще Сивохо проводил интервью с известными украинцами для YouTube-канала "Новый Мир – европейский телеканал по-русски". За последний год вышли его разговоры с актером Владимиром Горянским, телеведущим Андреем Бедняковым, бизнесменом Андреем Пальчевским, врачом Евгением Комаровским.

Что известно о болезни Сивохо?

В 2021 году в программе "Звездный путь" Сергей Сивохо рассказал, что с детства болел бронхитом с астматическим компонентом, из-за чего имел проблемы с лишним весом, постоянные одышку и кашель.

"У меня папа спортсмен, мама также была стройная. Я никогда не комплексовал по этому поводу. И вы знаете, пока возраст был достаточно бодр, то есть, до недавнего времени, я и не чувствовал этих килограммов", – говорил он.

В 2017-м Сивохо, который весил 195 килограммов, диагностировали язву желудка. Шоумен чувствовал себя очень слабым и не понимал, что происходит, а оказалось, что он терял кровь. По совету врачей он начал худеть и в 51 год сбросил 50 килограммов, но проблемы со здоровьем не завершились. Из-за малоподвижного образа жизни в легких звезды накопилась жидкость. Врачам пришлось вводить его в искусственную кому.

"Что-то у меня в больнице произошло и у меня отключилась стопа. То есть я стопу не чувствую на левой ноге, поэтому у меня такие небольшие проблемы с передвижением", – заявил он.

Также Сивохо признался, что только при поддержке друзей ему удалось оплатить свое продолжительное лечение.

Куда исчез Сивохо?

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Сергей Сивохо пропал из медийного пространства. Последнее его интервью с известными людьми на вышеупомянутом YouTube-канале было опубликовано восемь месяцев назад.

Периодически звезда публиковал в своих соцсетях старые фото и поздравления с религиозными праздниками, но где находился – неизвестно.

Предполагалось, что Сивохо сосредоточился на деятельности "Национальной платформы восстановления и единства". Именно со страницы этой организации он регулярно делал репосты. Так, последний пост в Facebook сделал 6 октября 2023 года – о том, что платформа отправляет помощь жителям Донбасса и Херсонщины. Судя по этому, тогда шоумен находился в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в короткий срок своей политической карьеры Сергей Сивохо оскандалился высказываниями о войне на востоке. В эфире пропагандистского телеканала "НАШ" (ныне закрытый) шоумен заявил, что в Украине продолжается внутренний конфликт, а в соцсетях он призвал политиков "не делить людей на сепаратистов и украинцев", а вместо этого "объединиться и уметь извиняться". Более того, Сивохо спровоцировал волну возмущения заявлением о том, что украинская армия "мародерит на Донбассе".

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