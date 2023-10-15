Умер народный артист Украины, солист Национальной оперы Александр Востряков

В субботу, 14 октября, на 80-м году жизни остановилось сердце солиста Национальной оперы, народного артиста Украины и профессора консерватории Александра Вострякова. Выдающийся певец умер из-за тяжелой болезни.

Трагическое известие сообщили на сайте Национальной оперы Украины. Александр Андреевич выступал на самых престижных оперных сценах мира, в его наследии – более сорока партий.

"Украинское музыкальное искусство потеряло великого певца, с именем которого связана одна из самых ярких страниц современного оперного искусства. Александр Востряков достиг художественных вершин, продолжив и обогатив традиции украинской оперной школы. Его безупречное исполнение партий отечественного и мирового классического репертуара отмечалось талантом и вдохновением, психологизмом и артистизмом. Его прекрасный тенор очаровывал тысячи поклонников оперы на протяжении почти полувека", – отмечается в сообщении.

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Какая именно болезнь стала причиной смерти звезды – не уточняется.

На протяжении трех десятилетий – с 1983 по 2012 – певец был ведущим солистом Национальной оперы. Параллельно он передавал свой талант новым поколениям, преподавая сольное пение в Киевской консерватории (НМАУ) им. П. Чайковского. На этой должности он проработал почти 34 года.

В сообщении уточняется, что прощание с народным артистом Украины состоится во вторник, 17 октября, в 11:00 в фойе театра.

Как писал OBOZ.UA, 11 октября в Киеве простились с легендой украинской сцены Ниной Матвиенко. Украинская певица Наталья Могилеская выполнила ее последнюю просьбу, Тоня Матвиенко рассказала о предсмертной воле матери, а украинцы провели звезду 10-минутными аплодисментами.

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