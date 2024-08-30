Умер с украинским языком на устах, хотя ненавидел Украину: какое обещание Кобзону дал Путин и почему его поминки превратились в вечеринку

Ровно 6 лет назад, 30 августа 2018 года из жизни ушел пророссийский советский певец украинского происхождения Иосиф Кобзон. Артист родом с Донбасса, проведший свою молодость в Украине, стал не только рупором Кремля, но и одним из самых известных лиц российской пропаганды. Путинист умер после суток в коме, долгое время сражаясь с раком четвертой стадии.

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В последние годы жизни Кобзон часто демонстрировал общественности свои пропагандистские взгляды. Предатель охотно комментировал события Революции Достоинства, аннексию Крыма и войну на Донбассе, называя украинцев "сумасшедшими", а их позицию "мракобесием". Заводя старую шарманку своего диктатора о "враждебном Западе", певец поливал грязью украинские власти, нарекая политиков так называемыми "американскими марионетками". По этому случаю OBOZ.UA собрал интересные факты о покойном приспешнике Кремля.

Что Путин пообещал Кобзону

Незадолго после смерти исполнителя, на заседании Совета культуры и искусства самопровозглашенный президент РФ Владимир Путин рассказал, что пообещал своему верному товарищу Кобзону оказать одну услугу. Присутствовавший на встрече директор Большого московского цирка Эдгард Запашный пошутил, что диктатору нужно сходить в цирк, на что тот ответил: "Не поверите, как раз и записал. Но записал еще и фамилию Кобзон. Иосиф Давидович меня много раз приглашал вместе с ним сходить в цирк, но, к сожалению, его уже нет. Но я ему обещал, что я сделаю это".

Несмотря на ненависть, заговорил на украинском

Кобзон, презиравший все украинское, в том числе и язык, внезапно обратился к своим корням, находясь в шаге от смерти. В предсмертном бреду предатель заговорил соловьиной. Об этом в свое время рассказал близкий друг путиниста – отечественный журналист Дмитрий Гордон, узнавший про последние мгновения в жизни Кобзона от его сына. "Мама передает благодарность за поддержку, и хотела рассказать тебе по секрету, что когда в последние дни папа бредил, он со всеми разговаривал на украинском языке", – процитировал сообщение Гордон.

Вечеринка вместо поминок

Жена Кобзона Нинель запретила друзьям-путинистам оплакивать мужа. Гости "праздника" поняли просьбу буквально, устроив вечеринку с песнями, тостами и шутками. В разгар вечера собравшиеся курили за столами и охотно фотографировались на фоне портрера артиста.

"Горы черной и красной икры, семги, осетрины, отбивные, "Мимоза", оливье, еврейский форшмак, арбузы и персики очень хорошо шли под виски и элитные коньяки, дорогую водку, морс или итальянскую минеральную воду, как в моем случае. В голос хохотали и клали в сумки бутылки, которые не успевали носить официанты. Долина и Бабкина, Малышева и Петросян, Хазанов и Бутман скучали так искренне, что официанты с ног сбились, подкладывая им и подливая", – рассказал журналист, которому "посчастливилось" посетить событие.

Было ли у Кобзона украинское гражданство

В эксклюзивном интервью OBOZ.UA украинский композитор Александр Злотник, друживший с российской звездой более 30 лет, рассказал, почему Кобзону дали украинский паспорт. Несмотря на ярую позицию по отношению к Украине, у россиянина был документ с трезубцем, который он получил для агитации за пророссийских политиков.

"Когда были выборы в 2002 году, я баллотировался от "Нашей Украины", а он ездил по городам за "За единую Украину", в которую входили Бойко, Табачник и другие, – говорит Злотник. – Ему даже тогда дали украинский паспорт, чтобы он мог агитировать. Я однажды попросил: "Иосиф, мне нужно, чтобы ты выступил в мою поддержку".

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