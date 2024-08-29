Ранее выступали в оккупированных украинских городах: путинисты Лепс и Shaman спели на Курщине

Российские певцы-путинисты – Григорий Лепс и Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов), страстно поддерживающие кремлевский режим и кровавую войну России на территории Украины, приехали с развлекательной программой на Курщину. Пропагандисты, которые недавно гастролировали по оккупированным украинским городам, вернулись к истокам. Несмотря на то, что "все идет по плану", горе-звезды вышли на "новый уровень": теперь они "успокаивают" соотечественников.

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Z-артисты решили поддержать жителей Курской области, пишут росмедиа. Лепсу и Дронову даже не пришлось менять репертуар. "Хайпожеры", как нарекли россияне своих "героев" в комментариях, исполнили свои хиты, среди которых "Я счастливый, как никто", а также неизменную оду Кремлю "Я русский".

Российские пользователи отреагировали на "концерт" в сети, поделившись своими сомнениями по поводу трезвого состояния "кумиров":

"Ощущение, что они пьяненькие".

"Что, извините, у Лепса с затылочной частью головы?"

"А в кофе коньячок с корицей".

"Хайпушники. Пусть в Горловке споют".

"Блин, чего вы ворчите, люди приехали, спели. Привезли мороженку. Все вам плохо, все не так".

"Президент не приехал, а эти приехали. Молодцы, хотя бы на этом спасибо. Жалко людям от этого ни жарко, ни холодно".

Некоторые из комментаторов обвинили путинистов, в частности, Дронова, в отбеливании репутации. Все из-за недавних выступлений кремлевского приспешника на Запорожской АЭС и во временно оккупированном Мариуполе. Устроив шоу на костях убитых украинцев, Shaman назвал захваченные россиянами территории так называемой "Новороссией". Впрочем, вместо аплодисментов и объятий, исполнителя встретили пустые концертные залы и одиночные коллаборанты с триколорами. В сети высмеяли Дронова за ложь – подробности в нашем материале.

Его пропагандистский коллега Григорий Лепс посещал оккупированный Донецк весной 2023-го года. Там Z-патриот принялся развлекать публику сепаратистов своими песнями, а также посетил местный госпиталь. Певец гордо заявлял: планирует еще не раз приезжать на Донбасс с концертами.

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