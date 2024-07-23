Был прописан в Одессе: композитор Злотник объяснил, как у героя 'ДНР' Кобзона появился украинский паспорт

Украинский композитор Александр Злотник, три десятилетия друживший с российским певцом Иосифом Кобзоном, который яростно поддерживал кремлевскую агрессию, рассказал, когда прервалось их общение. А также признался, как Кобзону удалось получить украинское гражданство.

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Об этом Александр Злотник рассказала в интервью OBOZ.UA. Композитор объяснил, зачем певцу дали украинский паспорт.

Композитор Злотник говорит, что, несмотря на десятилетия дружбы, он с 2014 года не общался с Кобзоном ни разу: Да, он был моим другом и остается им в памяти. Но в последние годы его жизни мы не поддерживали никаких контактов. Я перестал звонить по телефону, он тоже молчал".

Однако Александр Злотник считает, что на самом деле ярый путинист пошел на сговор с российскими властями не по собственной воле: "У меня когда-то Катя Осадча брала интервью во время моего концерта во Дворце "Украина", тоже спрашивала о дружбе с Кобзоном. Я сказал, что, по моему мнению, его позиция по отношению к Украине – вынужденная, потому что жил в такой стране и с таким президентом, что иначе не мог. Кроме концертной деятельности у него был колоссальный бизнес. И это все было бы моментально уничтожено, если бы он повел себя по-другому. Он знал мою позицию – за независимую Украину".

"Когда были выборы в 2002 году, я баллотировался от "Нашей Украины", а он ездил по городам за "За единую Украину", в которую входили Бойко, Табачник и другие, – добавил Злотник. – Ему даже тогда дали украинский паспорт, чтобы он мог агитировать. Я однажды попросил: "Иосиф, мне нужно, чтобы ты выступил в мою поддержку". Он приехал и дал концерт, пел на украинском. И поэтому потом имел проблемы".

Напомним, Иосиф Кобзон родился и вырос в городке Часовой Яр Донецкой области, который находится недалеко от Бахмута. Еще в советское время сделал стремительную эстрадную карьеру и был одним из самых известных певцов СССР. После распада Союза неоднократно избирался членом Государственной Думы РФ. Являлся членом путинской партии "Единая Россия". Поддержал Путина во время аннексии Крыма.

С начала вооруженной агрессии на Донбассе Кобзон неоднократно выступал в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а в 2015 году лидер донецких террористов Александр Захарченко присвоил ему звание "героя ДНР". Поэтому получил запрет на въезд в Украину.

Иосиф Кобзон еще с 1991 года имел звание народного артиста Украины, которое ему присвоил Леонид Кравчук "за выдающиеся заслуги в развитии музыкального искусства, пропаганду украинской песни". В 2004 году в интервью украинскому изданию "Факты и комментарии" Кобзон заявил, что у него есть и российское, и украинское гражданство. Мол, получил украинский паспорт, попросив об этом Леонида Кучму: "У меня есть украинский паспорт, я прописан у своих друзей в Одессе. Однажды я так "достал" Леонида Даниловича Кучму, что он отдал распоряжение Сергею Гриневецкому: "Сергей, дай ты ему паспорт!" Так что я гражданин и России, и Украины".

После разглашения этой информации, в СМИ разразился скандал, поскольку украинское законодательство исключает двойное гражданство. Однако заявление Кобзона не опровергли ни президент Украины Леонид Кучма, ни глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.

Ранее OBOZ.UA писал, что Иосиф Кобзон перед смертью заговорил по-украински.

Полное интервью с Александром Злотником читайте здесь на OBOZ.UA.

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