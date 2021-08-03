Потап, Никитюк и Монро: как украинские звезды отреагировали на избиение танцора Дорофеевой
Потап, Джамала, Санта Димопулос, Виктория Булитко и многие другие украинские знаменитости не смогли оставить без внимания инцидент с избиением сотрудником УГО парня возле гей-клуба в Киеве.
Мнения отечественных селебрити не разделились. Все они выразили сочувствие пострадавшему парню. Что именно сказали звезды о танцоре певицы Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко – читайте в материале OBOZREVATEL.
Травести-дива Монро эксклюзивно для нашего издания прокомментировала инцидент.
"Пи**ить людей только за то, что тебе не нравится, как они выглядят, во что одеваются, и возле какого клуба тусуют – это дичайшая дичь. Как и проявлять публично свою гомофобную позицию. Надеюсь, парень поправится, а нападавший понесет справедливое наказание", – отметила актриса.
В комментариях под постом Дорофеевой о том, что Евгений все еще находится в медикаментозной коме, оставили свои комментарии также: звезда "Дизель-Шоу" Виктория Булитко, украинский дизайнер Анна Осмехина, телеведущий Юрий Горбунов, певица Санта Димопулос, Потап и его бывшая жена Ирина Горовая, телеведущий и хореограф Олег Серафин, телеведущая Леся Никитюк, известный клипмейкер и кинорежиссер Алан Бадоев, певица Ульяна Ройс и другие.
Певица SOYANA, она же Яна Соломко, сделала публикацию в сториз со словами: "Женечка, прошу Бога, чтобы было все хорошо с тобой… Скоро повторим наш танец".
Певица Ульяна Ройс написала: "Он справится, и все будет хорошо".
Известный украинский блогер Сабина Мусина также сделала ряд публикаций. Она назвала пострадавшего Женю "самым смелым и мужественным мужчиной", а также вспомнила, что он заступился за девочку.
Жень, ты самый смелый и мужественный мужчина! Ты заступился на девочку. Ты справишься! Мы сильно ждем твоего выздоровления.
Певица и автор песен Диана Глостер отметила, что все они держат кулачки и молятся, чтобы Женя пришел в себя.
Держим кулачки, молимся, чтобы Женя пришёл в себя. Такой светлый, талантливый мальчик!
Вера Брежнева: "Сил Жене справиться".
Дочь Ирины Горовой, Наталия, также репостнула историю Дорофеевой к себе на страницу:
Не могу поверить, что земля носит таких мразей, которые одним ударом доводят человека до такого состояния…
Отдельный пост на своей странице в Instagram оставил и рэпер Потап. Он просил помощи фолловеров с поисками нападавшего на Женю. Агрессора быстро нашли, а под фото появились и более злые комментарии от наших звезд.
Известный диджей Smash назвал мужчину, ударившего танцора, "ублюдком":
Такие ублюдки должны отвечать за свои поступки. Ловить и садить.
Анатолий Анатолич кратко выругался: "С**а". К оскорблениям присоединилась даже российская певица Лолита Милявская. Она также назвала задержанного "ублюдком".
OBOZREVATEL ранее сообщал:
Появилось видео избиения сотрудником УГО Евгения Гончаренко возле гей-клуба в Киеве.
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