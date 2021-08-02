Дорофеева – об избитом возле гей-клуба танцоре: виновного нашли, но нужно довести дело до конца

Танцор певицы Нади Дорофеевой – Евгений Гончаренко, которого избили возле гей-клуба в Киеве, все еще находится в медикаментозной коме. По словам артистки, вся команда, друзья и неравнодушные люди верят в лучшее и ждут выздоровления 22-летнего парня.

Кроме того, Дорофеева сообщила, что виновного нашли и опознали. Соответствующий пост знаменитость опубликовала на странице в Instagram.

"Ребята, мой предыдущий пост Instagram удалил за "нарушение руководства сообщества", потому делюсь актуальной информацией в этом: Женя все еще находится в медикаментозной коме… Вся команда, друзья, близкие и все неравнодушные люди держим кулаки и верим в лучшее! Виновного нашли и опознали, видео того, как все произошло, уже в сети! Надеемся на лучшее! Нужно довести дело до конца! И давайте посылать самые добрые мысли Жене, чтобы он скорее поправился и восстановился. Спасибо за огромную поддержку, вы – сила!" – написала певица.

Видео дня

"Мы решили дать единый комментарий, чтобы объяснить всем. Подготовили пост о состоянии Жени. Также Надя рассказала об этом в сториз... Мы видели, что у вас на сайте опубликовано видео самого момента нападения", – рассказала представительница Нади Дорофеевой в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL.

К слову, сейчас делом занялось Государственное бюро расследований, так как подозреваемый – сотрудник государственного правоохранительного органа специального назначения. Он уже задержан.

В ГБР уточнили, что у пострадавшего Евгения Гончаренко тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.

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