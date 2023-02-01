До сих пор не получила российское гражданство: путинистка Анна Asti лишилась в РФ бизнеса из-за украинского паспорта

Певица родом из Черкасс Анна Asti (настоящее имя – Анна Дзюба), продолжает записывать новые песни и работать в Российской Федерации пока в ее стране идет кровопролитная война. Артистка, замалчивающая геноцид украинцев, в 2022 стала звездой номер 1 в России, однако уже в начале текущего года столкнулась с проблемами.

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Об этом пишут росСМИ. Налоговая служба закрыла предпринимательскую деятельность Анны в РФ. Именно через ИП (статус индивидуального предпринимателя) большинство знаменитостей получают и легализуют доходы от гастролей, корпоративов и рекламы.

Оказывается, приверженка путинского режима больше не может быть предпринимателем из-за окончания срока действия документа, который подтверждает право временно или постоянно проживать в России. Asti имеет украинское гражданство и до сих пор не получила паспорт страны-агрессора.

Дзюба родилась и выросла в Украине, но построить успешную карьеру на родине ей не удалось. Именно поэтому вокалистка отважилась уехать в Россию, где проживает последние 10 лет. Предательница в декабре 2020 года вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина и не так давно получила разрешение на временное проживание.

О своем украинском паспорте фанатка Путина единожды упомянула в интервью Ксении Собчак. Она также призналась: "С российским паспортом я могу и не попасть в Украину в один прекрасный момент. А там у меня вся семья, которую я часто навещаю. Хочу спокойно ездить к маме, обнимать ее".

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, уроженец Одессы рэпер Джиган, который живет и работает в РФ, посетил израильское Министерство абсорбции страны, чтобы оформить гражданство Израиля. Вместе с ним покинуть Россию хочет и его супруга, блогер Оксана Самойлова.

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