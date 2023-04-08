Обнималась с Киркоровым, пока убивали украинцев: предательница Анна Асти похвасталась наградами в РФ. Фото

Вокалистка родом из Черкасс Анна Асти (настоящее имя – Анна Дзюба), которая замалчивает войну в Украине и продолжает работать в стране-агрессоре, решила, что самое время похвастаться российскими наградами. На музыкальной премии "Жара Music Awards", состоявшейся в Москве 6 апреля, исполнительницу назвали "певицей года". Кроме того, она получила награду за композицию, которую исполнила с Киркоровым.

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Дзюба разместила пост в Instagram, подчеркнув, что после церемонии не могла спать, ведь эмоции переполняли ее. Во время мероприятия девушка визжала от счастья и обнималась с Киркоровым. К слову, Филипп открыто поддерживает российскую агрессию и гнобит украинцев (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я даже спать сегодня спокойно не смогла… 5!!! Карл!!! Мы взяли пять статуэток Премии Жара!!! Столько на премиях я еще не плакала никогда. Мне на несколько секунд вчера показалось, что это сон, но нет!", – написала Анна в личном блоге.

Путинистка перечислила свои награды, гордясь тем, что пока ВСУ отстаивают свободу и независимость ее родной страны, россияне, которых она развлекает, издеваются над ее же соотечественниками. Асти продемонстрировала статуэтки за "артиста года", "альбом года", "женское видео года", "певицу года" и "песню года".

Предательница позаботилась о том, чтобы под публикацией никто не писал ей критику. Судя по всему, она почистила комментарии и в последствии запретила подписчикам оставлять свои мысли под постом.

Занимательно, что когда началось полномасштабное вторжение Российской Федерации, Анна Дзюба находилась в Украине. Ей известно, как это жить под обстрелами и прятаться в бомбоубежищах. Но даже это не остановило артистку вернуться в Россию, чтобы продолжить строить свою карьеру и кичиться наградами.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Анна Aсти лишилась в РФ бизнеса из-за украинского паспорта. Приверженка путинского режима больше не может быть предпринимателем из-за окончания срока действия документа, который подтверждает право временно или постоянно проживать в России. Она до сих пор не получила паспорт страны-агрессора.

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