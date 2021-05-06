Украинка показала еще один наряд для конкурса 'Мисс Вселенная' и видео со съемок

28-летняя Елизавета Ястремская, которая представит Украину на "Мисс Вселенная", продемонстрировала еще одно платье для участия в конкурсе – его пошил модный дом Maxima. Наряд имеет разрез до бедра и расшит блестящими камнями и бисером.

Известно, что украинка везет с собой целых пять чемоданов общим весом почти 100 кг. В них – одежда и украшения от украинских дизайнеров: Elenareva, Кати Сильченко, Bevza, Samokish. Об этом сообщает пресс-служба (чтобы посмотреть фото и видео со съемок, доскролльте новость до конца).

"Мы очень рады тому, что такое масштабное шоу как "Мисс Вселенная" будет проходить, несмотря на пандемию коронавируса. Для нас большим прорывом является то, что конкурс все-таки состоится. Лиза – очень сильная участница и она абсолютно готова к этому соревнованию. Пять месяцев длилась ее интенсивная подготовка и мы уверены, что она достойно представит нашу страну на мероприятии международного масштаба", – рассказала президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова.

Национальный костюм, который Ястремская представит в финале конкурса "Мисс Вселенная", называется "Душа-Витинанка". Душа – светлая, чистая, что и символизирует белый цвет наряда, а украинская вышивка – это генетическая память нашей нации.

"Издавна этими орнаментальными украшениями из бумаги украшали стены, окна, полки домов. Белый лист бумаги напоминал о чистоте и святости человеческой души. Также вместе с вышивкой использовали вышивки из ткани и кожи в отделке одежды", – сообщили дизайнеры.

Отметим, что создание национального костюма происходило в сжатые сроки – наряд изготовили за месяц. Над ним работала команда из семи мастеров, а общий вес составляет около 7 килограммов.

Коротко о "Мисс Украина Вселенная":

Елизавета Ястремская закончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг".

В 2019 году уже участвовала в конкурсе и стала "І Вице-Мисс Украина-Вселенная", а в 2020 году стала победительницей.

Своими секретами красоты участница конкурса считает много спорта без пропусков и под руководством тренера, позитивные эмоции и духовное развитие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительнице "Мисс Украина Вселенная-2020" Елизавете Ястремской отказали в американской визе.