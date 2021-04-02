Украинке 'перекрыли' въезд в США на конкурс 'Мисс Вселенная'

Победительнице "Мисс Украина Вселенная-2020" Елизавете Ястремской, которая должна представить нашу страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная-2020" 16 мая в Майами, отказали в американской визе.

Как говорится на странице Miss Universe Ukraine в Facebook, визовые офицеры взяли паузу для вынесения своего решения.

В связи с этим президент "Мисс Украина Вселенная" Анна Филимонова обратилась к временной поверенной в делах США Кристине Куин, отметив, что подготовка к конкурсу в США стартует 6 мая.

"Дело в том, что родная сестра Елизаветы Ястремской вышла замуж за гражданина США и проживает с ним в Майами и, к сожалению, для нас это неблагоприятное стечение обстоятельств. Также тот факт, что участницы "Мисс Вселенная" должны быть не замужем и не иметь детей, вызвали у визовых офицеров недоверие", – объяснила она ситуацию.

Филимонова также гарантировала соблюдение всех требований визового и эмиграционного законодательства США.

Коротко о "Мисс Украина Вселенная":

Елизавета Ястремская закончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг".

В 2019 году уже участвовала в конкурсе и стала "І Вице-Мисс Украина-Вселенная", а в 2020 году стала победительницей.

Своими секретами красоты считает много спорта, без пропусков и с тренером, позитивные эмоции и духовное развитие.

Как сообщал OBOZREVATEL, новую обладательницу титула "Мисс Украина Вселенная" определили без традиционной конкурсной программы и соревнований. В связи с пандемией коронавируса не проводилось масштабное мероприятие, чтобы не подвергать опасности людей. Причиной присвоить Ястремской статус стало занятое второе место в 2019-м году.