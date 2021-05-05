Украинка улетела на 'Мисс Вселенная' и показала национальный костюм для конкурса. Фото

Елизавета Ястремская, которая представит Украину на "Мисс Вселенная", улетела в Майами на конкурс красоты. Кроме того, девушка показала национальный костюм – платье под названием "Душа-Витинанка".

Украинку ждут 10 дней подготовки к мероприятию. Финал конкурса состоится 16 мая. Соответствующий пост Ястремская опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, костюм для "Мисс Вселенная" выполнен дизайнером Натальей Шевчук. Как стало известно, создание платья происходило в сжатые сроки – наряд изготовили за месяц. Над ним работала команда из семи мастеров, а общий вес составляет около 7 килограммов. Также было использовано около 15 метров атласной ткани белого и черного цветов.

"Необычным было то, что нужно было разработать технологию, при которой ткань вела бы себя и была похожа на бумагу. В то же время еще необходимо было, чтобы мелко порезанная ткань не разлезлась. Для этого было потрачено почти 2 килограмма специального раствора", – рассказала дизайнер.

Коротко о "Мисс Украина Вселенная"

Елизавета Ястремская закончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг".

В 2019 году уже участвовала в конкурсе и стала "І Вице-Мисс Украина-Вселенная", а в 2020 году стала победительницей.

Своими секретами красоты участница конкурса считает много спорта без пропусков и под руководством тренера, позитивные эмоции и духовное развитие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительнице "Мисс Украина Вселенная-2020" Елизавете Ястремской отказали в американской визе.