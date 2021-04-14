Украинка – о голой фотосессии в Дубае: это была не съемка, а пару кадров на память

Украинка Юлия, которая ранее была арестована полицией за голую фотосессию в Дубае, заявила, что целью поездки моделей в ОАЭ была вовсе не съемка в стиле ню. Девушки отправились компанией в страну, чтобы погулять и отдохнуть.

Об этом она сообщила в интервью изданию Mash. Юлия опровергла слухи о том, что пикантные кадры были сделаны для журнала. По словам украинки, девушки просто "в таком формате захотели сделать несколько кадров на память".

Юлия также рассказала о последствиях скандальной фотосессии. Она отметила, что моделям запретили въезд в страны Персидского залива на пять лет. Другие подробности уголовного дела ей не известны.

Кроме того, она ответила на вопрос о том, что стало с задержанными – организатором фотосессии, киевлянином Виталием Гречиной, а также айтишником из России Алексеем Концовым, которого подозревают в причастности к съемке.

"Дело еще идет, и я боюсь навредить людям. Когда мы уезжали, они были там. Сейчас не знаю, нам ничего не говорят. Знаю только, что фотограф из России, и звали его Александр, но фамилии не знаю", – подытожила она.

Ранее одна из участниц скандальной фотосессии в Дубае, 23-летняя украинка Ирина Сотуленко, заявляла, что моделей заставили позировать голыми на балконе высотки. В противном случае им угрожали не заплатить за работу.

К слову, Ирина и некоторые другие модели все еще находятся под стражей в ОАЭ. Ожидалось, что 13 апреля они вместе с другими девушками, будут депортированы обратно в Украину, но пока от них нет никаких вестей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.

Позднее выяснилось, что организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.