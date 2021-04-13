Украинка заявила, что их заставили выйти голыми на балкон в Дубае

Участница скандальной фотосессии в Дубае, 23-летняя украинка Ирина Сотуленко, заявила, что моделей заставили позировать голыми на балконе высотки. В противном случае им угрожали не заплатить за работу.

Об этом сообщает издание Mirror. По словам девушки, она уговаривала организатора съемки Виталия Гречина отказаться от этой затеи, ведь понимала, что они находятся в мусульманской стране и из-за этого могут быть проблемы. Но мужчина не послушал ее.

"Я сказала: давайте не будем выпендриваться. Но, блин, нас загнали на этот балкон и сфотографировали... Я знала, что еду в Дубай для ню фотосессии, но не предполагала, что это будет в общественном месте", – поделилась Ирина.

Девушка также призналась, что после фотосессии пыталась улететь домой, однако власти ОАЭ задержали ее. В видеообращении, отправленном своему парню перед задержанием, Ирина раскритиковала действия Гречина, который позволил пикантным снимкам попасть в сеть.

"Все это из-за дебилов, которым пришла в голову идея выложить это в Instagram. Виталий Гречин, будь ты проклят... Он взрослый мужчина, как он мог быть таким идиотом?" – заявила Сотуленко.

К слову, Ирина и некоторые другие модели все еще находятся под стражей в ОАЭ. Ожидалось, что 13 апреля они вместе с другими девушками, будут депортированы обратно в Украину, но пока от них нет никаких вестей.

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