'Нужна наша непоколебимая решимость': Чарльз III в Конгрессе США призвал бок о бок стать на защиту Украины. Видео

Король Великобритании Чарльз III во время выступления в Конгрессе США призвал союзников сохранить единство и решимость в поддержке Украины. Он подчеркнул, что нынешняя война в Европе, которую развязала Россия, требует такой же решимости, которую Запад демонстрировал в самые сложные исторические моменты.

Чарльз III также напомнил о совместных действиях союзников после теракта 11 сентября и в предыдущих войнах. Слова британского монарха цитирует Sky News.

Король подчеркнул, что Великобритания и США "бок о бок" действовали во время двух мировых войн, холодной войны и конфликта в Афганистане. Именно такая "непоколебимая решимость", по его словам, нужна и сейчас для защиты Украины.

"Та же непреклонность, которую американцы и британцы продемонстрировали в течение двух мировых войн, холодной войны, в Афганистане и в моменты, которые определили нашу общую безопасность, необходима для защиты Украины и ее смелого народа, чтобы обеспечить действительно справедливый и длительный мир", – сказал Чарльз III.

Чарльз также провел историческую параллель с терактом 11 сентября 2001 года, отметив совместную борьбу США и Великобритании против угроз.

"Мы стояли с вами тогда. И мы стоим с вами сейчас", – заявил король, обращаясь к американским законодателям.

Как видно из кадров, упоминание короля об Украине вызвало бурные аплодисменты в зале Конгресса.

Выступление короля прозвучало на фоне изменений в политике США относительно дальнейшей поддержки Киева, в частности после сокращения военной помощи Украине со стороны администрации Дональда Трампа.

Чарльз III, который с начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину, фактически призвал союзников не ослаблять помощь и сохранять единство перед общими вызовами.

Он также подчеркнул, что многолетнее партнерство США и Великобритании остается основой безопасности Запада.

Напомним, что приезд Чарльз III в США стал первым государственным визитом британского монарха с 2007 года, когда страну посещала Елизавета II. Четырехдневная программа поездки предусматривает посещение Вашингтона, Нью-Йорка и штата Вирджиния. Центральным событием стало выступление короля в Конгрессе – Чарльз III стал лишь вторым британским монархом, который обращался к американским законодателям после выступления Елизаветы II в 1991 году.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 апреля президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приняли в Белом доме короля Чарльз III и королеву Камиллу в первый день их исторического визита в страну. Дональд и Мелания Трампы устроили для них чайную церемонию с небольшими сэндвичами и десертами. Позже Их Величества посетили вечеринку в саду возле резиденции британского посла Кристиана Тернера.

