В деле девушек с голой фотосессии в Дубае нашли след айтишника из России

В Дубае по обвинению в развратных действиях и распространении порнографии задержаны не только 40 девушек, но и IT-предприниматель Алексей Концов родом из Иваново (Россия). Организатор этого мероприятия, если он будет выявлен, может попасть за решетку на 1,5 года, предварительно уплатив 14 тысяч долларов.

Об этом сообщило издание "МК". Как рассказали журналистам модели, которые ранее имели опыт работы по профессии в ОАЭ, организаторы подобных фотосессий сами заказывают девушек из-за рубежа.

По информации источника, фотосессия ню на прозрачном балконе небоскреба была частью подготовки к вечеринке, заказанной неким очень влиятельным гражданином ОАЭ, состоящим в близости с местными шейхами.

"Этот человек – своеобразный малый. Он задрот компьютерный. Бюджеты у него средние. 1–1,5 тысячи долларов платит каждой модели в сутки. Но есть плюс для моделей – с ним очень редко бывает секс. Обычно он наведет себе целую толпу девушек (обычно снимает апартаменты или отель), сидит рубится в "CS GO", например, а они там возле него и возле бара зависают голышом. Очень редко кого-то на продолжение берет, в основном девственниц и обязательно совершеннолетних", – отметил источник.

По словам моделей, такие вечеринки "хороши тем, что на них свозят сразу много девушек, а до "дела" доходит крайне редко, так как надо понравиться заказчику, а платят всем без исключения – и довольно щедро".

"Естественно, дорога оплачена, питание в ресторанах, отель – как отдохнуть съездила. Но, конечно, на определенных мероприятиях обязательно надо присутствовать в определенном виде. Для заказчиков из местных, когда много красивых девушек одновременно, это как бы признак изобилия. И от фотосессий отказываться не имеешь права, даже если тебе, к примеру, не нравится, что видно лицо", – рассказала одна из моделей.

Она добавила, что на вечеринки обычно требуют надевать нарядные, но не слишком открытые платья, а спиртное пить запрещается.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, стали известны первые имена украинок, которых арестовали за голую фотосессию в Дубае. Отмечается, что некоторых из них можно узнать по татуировкам.