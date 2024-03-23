Участница 'Краса России 2001' погибла во время теракта в Подмосковье. Фото

Во время теракта в ТРЦ "Крокус" в Подмосковье была убита 42-летняя Екатерина Новоселова, участница конкурсов красоты. В 2001 году она получила титул "Мисс Тверь", что открыло россиянке дорогу к всероссийскому конкурсу "Краса России".

Там она корону не завоевала, и поэтому о дальнейшей судьбе Новоселовой почти ничего не известно. О смерти узнаваемой в Твери жительницы сообщили российские СМИ, изучив список идентифицированных тел.

"По нашей информации, уроженка Хабаровска Екатерина Новоселова переехала в Москву несколько лет назад. Женщина была фанаткой "Пикника" и пришла на концерт. Она пятая в официальном списке погибших", – говорится в сообщении.

По данным пропагандистов, у нее остались сын, дочь и мужчина, которые не пострадали во время стрельбы в "Крокус Холле".

Новоселова родилась в Молдове, а затем переехала с родителями в Тверь из-за работы отца, который был военнослужащим. Россиянка училась в тверской гимназии и окончила юридический факультет местного государственного университета.

Российским СМИ удалось связаться с организатором конкурса "Мисс Тверь 2001", которая сообщила: "Она после конкурса побеждала еще во многих конкурсах. Вообще она очень целенаправленная, умная. Окончила юридический факультет, работала юристом в одном из банков Москвы".

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус", а затем подожгли здание. По состоянию на 13:00 23 марта в РФ заявили около 150 погибших и значительном количество пострадавших, часть из которых госпитализирована в тяжелом состоянии.

Между тем, российские пропагандисты пытаются свалить теракт в "Крокусе" на "киевский режим", а версию с якобы причастностью Украины к событиям подхватили также официальные лица РФ и силовые структуры. Российский диктатор Владимир Путин не удержался от рассказов об "украинском следе" во время своего обращения спустя почти сутки после стрельбы.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о группе "Пикник", от которой фанатела Новоселова. Артисты не раз выступали в Украине, однако в 2022 году поддержали войну, развязанную Кремлем.