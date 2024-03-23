Что известно о группе 'Пикник', на концерте которой произошел теракт: выступали в Украине, поддержали войну и потеряли в 'Крокусе' участника

Российская рок-группа "Пикник", перед концертом которой прошлым вечером неизвестные вооруженные мужчины расстреляли более 90 посетителей "Крокус Холла" в Москве, недосчиталась одного из участников. Как сообщил директор коллектива российским пропагандистам, с одним из членов команды до сих пор нет связи.

Сама группа имеет очень долгую и противоречивую историю, а последние ее действия были направлены на поддержку террористической армии РФ. OBOZ.UA решил рассказать, что известно о "Пикнике".

Коллектив сформировался в 1978 году в РФ и с тех пор успел завоевать много поклонников в постсоветском пространстве. Были фанаты "Пикника" и в Украине, где они не раз устраивали туры.

Один такой состоялся в 2005-м, а второй – в 2007 году, когда артисты гастролировали по центральным, южным и восточным областям Украины.

Интересно, что фанатели от творчества российских рокеров украинские политики. В 2000 году Виктор Шпак, Олег Ляшко и Юрий Гора выступили с инициативой создания совместной программы "Пикника" и Запорожского струнного оркестра.

Однако вся любовь к украинской публике для участников группы закончилась с оккупацией полуострова в 2014 году. В 2016-м солист коллектива Эдмунд Шклярский и бас-гитарист Марат Корчемный приехали в оккупированный Крым, где заявили журналистам, что им "плевать на санкции". По словам участников группы, "Пикник" уже тогда она была внесена в черный список Украины.

В 2022 году российским СМИ стало известно, что Шклярский помог с закупкой запчастей для военной техники окупантов.

Когда в "Крокусе" началась стрельба, виновники массового мероприятия убежали и спрятались, а фанатов заверили, что с ними все хорошо. Уже утром на следующий день директор группы заявил пропагандистам, что они все-таки "своих бросают", поэтому одного участника до сих пор не могут найти.

Ранее OBOZ.UA писал, что в теракте в "Крокус Холле" нашли "уши" российских спецслужб Путина. Подобные трагедии в новейшей истории РФ получили названия "Рязанский сахар" и "Норд-Ост".

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