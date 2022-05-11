Участники Евровидения из разных стран спели украинский хит Stefania. Видео

Конкурсанты Евровидения-2022 от девяти стран спели песню участников от Украины, группы Kalush Orchestra – Stefania. В частности, припев композиции напели представительница Литвы Моника Лю, Швейцарии Мариус Бер и группа из Исландии Systur, которые вместе с украинцами прошли в финал конкурса вчера, 10 мая.

К исполнению украинского хита присоединились представительница Нидерландов S10, Эстонии – Стефан и группа из Франции Alvan & Ahez. "Представители 9 стран-участниц Евровидения-2022 спели Stefania", – подписали видео на украинской странице Евровидения в TikTok.

Несмотря на то, что не всем певцам удалось правильно произнести слова припева, мелодию напеть смог каждый.

Видео дня

Напомним, ранее представители Латвии на Евровидении в этом году поп-группа Citi Zēni также перепела хит Kalush Orchestra – Stefania. Музыканты записали кавер в день восстановления независимости от Советского Союза.

Все подробности, фото и видео из первого полуфинала Евровидения-2022 – смотрите в нашей хронике.

Где и когда смотреть полуфиналы и финал Евровидения-2022 – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, представительница Литвы Моника Лю, также прошедшая в финал конкурса, во время пресс-конференции поддержала Украину в войне с Россией и призвала помогать пострадавшим от боевых действий. Певица в прямом эфире выкрикнула символическую фразу: "Слава Украине!".

Также конкурсантка от Исландии из группы Systur во время выступления на сцене Евровидения-2022 имела на руке нарисованный флаг Украины. А во время голосования коллектив также держал в руках сине-желтое знамя.