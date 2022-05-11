Участница Евровидения-2022 от Исландии вышла на сцену с украинским флагом на руке. Фото и видео
Конкурсантка от Исландии из группы Systur во время выступления на сцене Евровидения-2022 имела на руке нарисованный флаг Украины. Коллектив выступил под порядковым номером 14 с композицией Með Hækkandi Sól.
Сестры-трио вышли в ковбойском наряде с гитарами. Когда камера приблизилась к певицам, зрители могли увидеть, что на руке у девушки, которая по центру, нарисован украинский флаг.
(Новость дополняется)
Все подробности, фото и видео из первого полуфинала Евровидения-2022 – смотрите в нашей хронике.
Где и когда смотреть полуфиналы и финал Евровидения-2022 – читайте в нашем материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, в день первого полуфинала Евровидения-2022 букмекеры показали ставки на 10 вероятных победителей. Среди них с большим отрывом лидирует Украина.