Участница Евровидения-2022 от Исландии вышла на сцену с украинским флагом на руке. Фото и видео

Конкурсантка от Исландии из группы Systur во время выступления на сцене Евровидения-2022 имела на руке нарисованный флаг Украины. Коллектив выступил под порядковым номером 14 с композицией Með Hækkandi Sól.

Сестры-трио вышли в ковбойском наряде с гитарами. Когда камера приблизилась к певицам, зрители могли увидеть, что на руке у девушки, которая по центру, нарисован украинский флаг.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в день первого полуфинала Евровидения-2022 букмекеры показали ставки на 10 вероятных победителей. Среди них с большим отрывом лидирует Украина.