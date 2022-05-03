Евровидение-2022: где и когда смотреть первый полуфинал и выступление Украины

10 мая в итальянском городе Турине стартует 66-й международный песенный конкурс Евровидение-2022, в котором примут участие артисты из 40 стран, в том числе и Украины. По результатом первого и второго полуфиналов сформируется список из 25 конкурсантов-лидеров, которые сразятся за хрустальный микрофон в финале вокальной битвы – 14 мая в 22:00 по киевскому времени.

OBOZREVATEL собрал в материале информацию о том, где и когда можно посмотреть конкурс по ТВ, а также какими по счету выступят представители Украины Kalush Orchestra. Букмекеры прогнозируют украинцам и их конкурсной песне Stefania победу.

Первый полуфинал международного конкурса запланирован на вторник, 10 мая, в 22:00 по киевскому времени. В этот день на сцену выйдут представители 17 стран. Среди них – украинский рэп-коллектив Kalush Orchestra. Группа выступит под номером 6.

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Второй полуфинал пройдет в четверг, 12 мая, также в 22:00 по киевскому времени. Бороться за прохождение в финал будет 18 стран.

Финал Евровидения-2022 запланирован на субботу 14 мая. Время – 22:00 по Киеву. За победу сразится 10 конкурсантов из каждого полуфинала, а также представители стран-основательниц конкурса и спонсоры (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция).

Конкурс будет транслироваться онлайн на телеканале UA:КУЛЬТУРА и на диджитал-платформах Суспільного мовлення.

Букмекеры прогнозируют, что победителем Евровидения-2022 станет Украина. У фаворитов и их конкурсной песни Stefania, по мнению аналитиков, есть все шансы завоевать жюри и зрителей. Коэффициент сейчас составляет 42%. На втором месте, с отставанием в более 25%, находятся представители страны-победителя в 2021-м году Италии – дуэт Mahmood & Blanco.

Спикером от нашей страны, который объявит баллы от национального жюри во время голосования, будет участница прошлогоднего Евровидения, фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко.

Ведущими грандиозного шоу в Турине будут певица Лаура Паузини, музыкант Мика и телеведущий Алессандро Каттелан.

Как писал OBOZREVATEL ранее, рэп-коллектив KALUSH Orchestra 30 апреля впервые вышел на сцену Евровидения в Турине, чтобы отрепетировать свой номер для песенного конкурса. Участники, как и обещали, несколько изменили свои сценические образы. Кроме того, группа представила новую версию своей конкурсной песни Stefania, а также черно-белый клип к ней.