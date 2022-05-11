Участница Евровидения от Литвы в прямом эфире выкрикнула 'Слава Украине!' и призвала помогать украинцам

34-летняя участница Евровидения-2022 из Литвы Моника Лю, которая также прошла в финал конкурса,поддержала Украину в войне с Россией и призвала помогать пострадавшим от боевых действий. Певица в прямом эфире выкрикнула символическую фразу: "Слава Україні!".

Соответствующе заявление Лю сделала во время пресс-конференции после шоу. Она обратилась к своим соперникам с просьбой не забывать, что в Украине идет война (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я хочу сказать очень важное мнение для всех вас. Давайте не забывать, что в Украине война. Поддерживайте, отправляйте средства. Деньги важны и внимание тоже! Пожалуйста! Слава Украине! Героям Слава!" – заявила Лю.

Видео дня

Кроме этого, во время объявления результатов голосования в руках у литовской певицы был маленький флаг Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, конкурсантка от Исландии из группы Systur во время выступления на сцене Евровидения-2022 имела на руке нарисованный флаг Украины. Во время голосования коллектив также держал в руках сине-желтое знамя.