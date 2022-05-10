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Евровидение-2022: как проходит первый полуфинал. Онлайн-трансляция, фото и видео

Катерина Малай
Шоу
4 минуты
39,1 т.
Евровидение-2022: как проходит первый полуфинал. Онлайн-трансляция, фото и видео

Во вторник, 10 мая, в 22:00 по Киеву начался первый полуфинал ежегодного песенного конкурса Евровидение-2022. Представители от Украины рэп-коллектив Kalush Orchestra выступят под 6 номером с песней "Стефания".

Прямой эфир шоу транслирует телеканал "UA:Культура", который также добавили в приложение ДІЯ для удобства украинцев. В сети его показывают на сайтах "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення", а также на YouTube-канале "Євробачення Україна". OBOZREVATEL, в свою очередь, ведет текстовую онлайн-трансляцию (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Для тех, кто не имеет доступа в Интернет, трансляцию запустили на волнах "Радіо Промінь". Комментирует шоу будет украинский телеведущий Тимур Мирошниченко.

Видео дня

Всего на сцену выйдут представители 17 стран, 10 из которых попадут в финал, который состоится 14 мая в итальянском городке Турин.

С прогнозами букмекеров по поводу победителей первого полуфинала можно ознакомиться в материале.

Кто выступит в первом полуфинале Евровидения-2022

  1. Албания: Ronela Hajati – "Sekret"

  2. Латвия: Citi Zēni – "Eat Your Salad"

  3. Литва: Monika Liu – "Sentimentai"

  4. Швейцария: Marius Bear – "Boys Do Cry"

  5. Словения: LPS – "Disko"

  6. Украина: Kalush Orchestra – "Stefania"

  7. Болгария: Intelligent Music Project – "Intention"

  8. Нидерланды: S10 – "De Diepte"

  9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov – "Trenulețul"

  10. Португалия: MARO – "Saudade Saudade"

  11. Хорватия: Mia Dimšić – "Guilty Pleasure"

  12. Дания: REDDI – "The Show"

  13. Австрия: LUM! X feat. Pia Maria – "Halo"

  14. Исландия: Systur – "Með Hækkandi Sól"

  15. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord – "Die Together"

  16. Норвегия: Subwoolfer – "Give That Wolf A Banana"

  17. Армения: Rosa Linn – "Snap"

Хроника главных событий первого полуфинала

22:46. Нидерланды представила молодая талантливая певица S10. Юная звезда спела композицию De Diepte.

22:43. Разбавить выступления конкурентов настоящей рок-музыкой вышли представители Болгарии Intelligent Music Project с треком Intention.

22:40. Ведущие шоу напомнили, что в финал пройдут участники всего из 10 стран.

22:33. Шестыми перед зрителями выступил рэп-коллектив из Украины. Kalush Orchestra зажгли зал своей энергетикой и необычным стилем исполнения "Стефании". Олег Псюк поблагодарил Европу за поддержку Украины.

Kalush Orchestra зажгли зал
Украинцы выступили шестыми

22:30. Следующими себя показать вышла поп-группа из Словении под названием LPS со своим танцевальным хитом Disko.

Поп-группа из Словении спела пятыми

22:24. 29-летний Marius Bear из Швейцарии выступил перед мировым сообществом под номером 4. Он нежно спел Boys Do Cry и очаровал голосом слушателей.

Marius Bear чувственно исполнил Boys Do Cry

22:21. Перед зрителями предстала роскошная литовская певица Monika Liu с чувственным треком Sentimentai.

Литва выступила под номером 3

22:16. На сцене появились Citi Zēni из Латвии, исполнившие дерзкую композицию Eat Your Salad.

Citi Zēni из Латвии выступали вторыми

22:14. Первой выпала честь выступать албанской исполнительнице Ронеле Хаяти с зажигательной песней Sekret.

Ронели Хаяти открыла полуфинал

22:08 На сцену вышли ведущие шоумен Алессандро Каттелан, певица Лаура Паузини и пиздец Мика.

Алессандро Каттелан, певица Лаура Паузини и узор Мика открыли шоу

22:03. Шоу официально началось.

21:55. За 5 минут до открытия Евровидения-2022. Тимур Мирошниченко готовится комментировать шоу из киевского бомбоубежища.

Тимур Мирошниченко комментирует шоу из киевского бомбоубежища

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 мая в Турине состоялась торжественная церемония открытия Евровидения-2022. Представители из 40 стран прошлись по ковровой дорожке бирюзового цвета и еще раз презентовали свои конкурсные треки. Украинский рэп-коллектив Kalush Orchestra публика встречала овациями.