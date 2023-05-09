'Тут мой второй дом': вокалист TVORCHI Джеффри Кенни ответил, почему не вернулся в родную Нигерию после полномасштабного вторжения

Украинский дуэт TVORCHI уже в эту субботу, 13 мая, поборется за хрустальный микрофон в финале Евровидения-2023 в Ливерпуле. Представлять нашу страну в этом году будет, в частности, нигериец Джеффри Кенни. Вокалист коллектива считает Украину своим вторым домом и искренне желает достойно защитить ее честь на вокальной арене.

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После полномасштабного вторжения России в Украину Кенни мог спокойно выехать из охваченной войной страны и отправиться в родную Нигерию. Однако музыкант этого не сделал. О причинах он рассказал в интервью для YouTube-канала "Євробачення Україна".

Джеффри родился в Нигерии в 1997 году, а высшее образование он приехал получать в Украину. Здесь он окончил Тернопольский национальный медицинский университет, где и начался его творческий путь. Когда нигериец начал заниматься музыкой, то решил, что останется жить в нашей стране.

Кенни не уехал из Украины даже после 24 февраля. Это решение он считает абсолютно правильным.

"Тут мой второй дом. Я пробыл здесь слишком долго. Я учился здесь, тут мои друзья. Я даже могу назвать некоторых из них членами своей семьи. Поэтому это мой второй дом, и я бы сделал для него все, что бы сделал для собственной страны. У нас есть интересное дело, которое мы должны сделать. И я подумал, что лучшим выбором будет остаться здесь", – поделился вокалист TVORCHI.

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