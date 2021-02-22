Топ забавных фото звезд Голливуда, которые поднимают настроение за секунду

Сложно все время хорошо получаться на фотографиях, даже если есть многомиллионный банковский счет и целая армия личных стилистов и визажистов.

А папарацци умеют подловить звезд в самый неожиданный момент и сделать неоднозначный снимок. OBOZREVATEL собрал самые смешные фото знаменитостей Голливуда, когда те по-настоящему наслаждались жизнью, в обычной одежде, без грима и фальши.

Звезда "Сумерек" и нового "Бэтмена" "поймал дзен", когда просто прохаживался по улице с сигаретой во рту. Актер даже не подозревал, что его фотографируют.

Один из самых серьезных актеров, которого практически никогда не увидишь с "голливудской" улыбкой на лице, на этом фото показал, как нужно расслабляться. Закинув ногу на ограждение, Киану сидел на летней террасе кафе с бокалом красного сухого и предавался гедонизму.

Секс-символ Голливуда замаскировался с помощью черной куртки, натянул на лицо капюшон и отправился полакомиться любимой картошкой фри и огромным бургером в фастфуд-ресторан. Папарацци сняли как никогда довольное выражение лица Лео.

Звезда сериала "Игра престолов" со своим мужем Джо Джонасом любят потроллить папарацци и каждый раз, когда замечают "камеру из кустов", начинают кривляться и подыгрывать. Так, в этот раз, звездных супругов застали ожидающими свой заказ за столиком в кафе. Софи улыбнулась и показала танцевальный жест в сторону папарацци, а Джо спрятался за своим фотоаппаратом.

Звездная героиня "Эйфории", фильмов "Малькольм и Мари", а также девушка нового "Человека-паука" не увидела, как ее снимают, поскольку была занята своим телефоном. С парнем и коллегой по сериалу Джейкобом Элорди актриса выглядела по-настоящему счастливой, ведь совсем не переживала, какой имеет вид со стороны, а потому просто наслаждалась моментом.

"Железный человек" Роберт Дауни-младший в жизни вовсе не такой "железный", как в фильме. Также он совсем не стесняется показывать свое недовольство на камеру. Так, на этом фото актер скривился и свел губы в сторону, сидя в зале среди других зрителей.

Молодая Дрю любила развлекаться, а поэтому часто попадала в неловкие ситуации и становилась героиней еще более неловких фото. Однажды папарацци поймали актрису в растянутой футболке с пятнами и надписью: "Мой парень свалил из города". На ее лице был яркий вызывающий макияж, а на плече лежала рука подруги с красными ногтями. По всей видимости, актриса тогда ушла "в отрыв".

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