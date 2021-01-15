Самые нелепые прически звезд Голливуда, ставшие поводом для насмешек

Иногда новые стрижки звезд так вдохновляют на изменения, что сразу хочется бежать в салон. Но бывают случаи, когда даже Анджелина Джоли, Ирина Шейк и другие представительницы Голливуда ошибаются с прической.

И хотя у многих звезд есть опытные стилисты, модные промахи в части стрижек – совсем не редкость. Отрезать все пряди и оставить только гладкий затылок или решиться на ультра короткую прическу – такие казусы случались и с самыми известными людьми в мире. OBOZREVATEL собрал самые неудачные прически звезд Голливуда, о которых они бы не прочь навсегда забыть.

Так, секс-символ Голливуда несколько раз за свою жизнь подрезала волосы. Она делала и короткую стрижку под мальчика и даже ходила с белыми кудрями и прической Мэрилин Монро. Однако, блонд совсем лишил американскую красавицу индивидуальности. Энджи снова пришлось отрастить свои волосы и покраситься в более натуральный цвет.

Топ-модель всегда носила длинные волосы, пока однажды не решилась на очень короткую стрижку. Хотя красоту этой девушки трудно испортить, все же дерзкому эксперименту с волосами удалось это сделать. Тогда впервые общественность увидела, что Ирина Шейк может выглядеть не так роскошно, как обычно.

Скарлетт Йоханссон однажды примерила неудачную прическу с сочетанием прядей различной длины – коротких на висках и макушке и с длинными на затылке. Такая стрижка выставила в невыгодном свете грубые черты лица актрисы.

Актриса, которая проснулась знаменитой после выхода фильма "Сумерки", после окончания съемок в саге решились на эксперименты со своей внешностью. Так, после долгих лет ношения каштановых длинных локонов, Кристен брилась наголо, красилась в блондинку, отращивала волосы до подбородка, а затем снова брила виски. Что из этого вышло – смотри на фото.

И, наконец, мужской опыт. Еще одна звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон однажды рискнул своим званием самого сексуального мужчины в мире и креативно побрил затылок. Тогда фанаты долго обсуждали прическу своего кумира, называя черный клочок на голове "пластырем из волос". Паттинсон понял, что переборщил с экспериментами, и вскоре вернулся к привычной прическе.

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