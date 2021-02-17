Эти звезды Голливуда лишились карьеры из-за лишнего веса: фото до и после

Когда-то эти знаменитости были на пике славы, их обожали по всему миру за харизму и отличную актерскую игру. Однако ничто не вечно, а в особенности – фигура, которая является все же важным критерием отбора на съемки в Голливуд.

OBOZREVATEL решил узнать, кого из голливудских звезд перестали приглашать на главные роли в кино из-за их лишнего веса.

1. Брендан Фрейзер

Звезда "Мумии", "Джорджа из джунглей" и других фильмов 2000-х раньше сводил с ума миллионы женщин, однако после развода с женой нашел утешение в еде. Брендан заедал боль и депрессию, а это привело к лишнему весу. Фрейзеру больше не давали роли накачанных мачо. Теперь, если посчастливится, актеру выпадают второстепенные роли заботливого отца и примерного семьянина.

2. Мэттью Пэрри

Мэттью прославился благодаря съемкам в легендарном сериале "Друзья". После успеха этого ситкома актера засыпали разными предложениями. Так, он снялся в фильмах "Поспешишь – людей насмешишь" с Сальмой Хаек, "Девять ярдов" с Брюсом Уиллисом, "Мошенники" и многих других, которые получили большие кассовые сборы. Но с тех пор Мэттью Перри появлялся в кино очень редко, отдав предпочтение алкоголю, наркотикам и вредной еде. Пагубные привычки быстро сделали свое дело, и актер резко состарился и набрал много лишних килограммов.

3. Керсти Элли

Звезда фильмов "Уж кто бы говорил" (Смотрите, кто заговорил) и "Двое: я и моя тень" в начале нулевых набрала 66 килограммов. После этого ее карьера закончилась. Керсти понадобилось 15 лет неустанной борьбы с лишним весом, чтобы вернуть былую фигуру. Однако когда актриса обрела заветную талию, она обнаружила, что время ее славы давно прошло.

4. Джон Траволта

Известный в начале нулевых красавчик впал в тяжелую депрессию после смерти сына. Это и стало причиной резкого набора веса у актера. Траволту перестали приглашать в крупные проекты. В последнее время актер пытается вернуть привлекательность с помощью услуг пластической хирургии и спорта.

5. Дженнифер Лав Хьюитт

Дженнифер Лав Хьюитт сама отказалась от публичной жизни после того, как поклонники и СМИ раскритиковали ее за лишний вес. Актриса набрала пару десятков килограммов, навсегда лишившись своей хрупкости. После 2013 года Дженнифер ушла из-под света софитов, отдав предпочтение спокойной семейной жизни и воспитанию детей.

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