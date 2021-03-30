На чем ездят Том Хэнкс, Мадонна и другие знаменитости: дешевые авто суперзвезд

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Люди
3 минуты
2,3 т.
На чем ездят Том Хэнкс, Мадонна и другие знаменитости: дешевые авто суперзвезд

Неизвестно, что заставляет миллионеров и даже миллиардеров пользоваться доступными машинами, которые может себе позволить любой человек среднего класса. Но факт остается фактом.

И пока одни селебрити коллекционируют суперсовременные спортивные авто или, наоборот, бесценные раритетные машины, другие ездят на подержанных Volkswagen или Toyota. OBOZREVATEL узнал, кто из самых богатых знаменитостей ездит на копеечном авто.

  • Райан Гослинг (актер, состояние $70 млн) – Toyota Prius

Звезда "Ла-ла Лэнда" до сих пор водит старенькую гибридную Toyota Prius, хотя и топит за экологию. Его поклонники недоумевают, почему голливудский красавчик до сих пор не пересел на Tesla.

Райан Гослинг выбрал для себя Toyota Prius

  • Джулия Робертс (актриса, состояние $140 млн) – Toyota Prius

Несмотря на то, что состояние "Красотки" Джулии Робертс оценивается в два раза больше, чем у Гослинга, она ездит совершенно на такой же машине Toyota Prius серебристого цвета. И полностью довольна своим выбором.

Джулия Робертс ездит на Toyota Prius серебристого цвета

  • Мел Гибсон (актер, состояние $425 млн) – Smart Fortwo

Актер до сих пор ездит на компактном двухместном городском автомобиле, производство которого остановилось в 2006 году. В Украине такую машину можно приобрести буквально за одну тысячу долларов.

Мел Гибсон обожает свой мини-автомобиль Smart Fortwo

  • Кейт Мосс (модель, состояние $80 млн) – MG Midget

Супермодель ездит на старом авто британского автопроизводителя. Однако сейчас такие тяжело будет найти, поскольку эти машины выпускались с 1961 по 1979 год. Спорткар считался недорогим автомобилем и в свои лучшие дни, а сейчас его цена не превысит 9 000 евро.

Кейт Мосс ездит на спорткаре MG Midget

  • Дженнифер Лоуренс (актриса, состояние $110 млн) – Volkswagen Eos

Звезда "Голодных игр" решила не расставаться с простеньким кабриолетом гольф-класса от Volkswagen даже тогда, когда ее состояние перевалило за сотню миллионов долларов. В США эта модель очень популярна в качестве родительского подарка первокурсницам за их успехи в учебе.

Дженнифер Лоуренс решила не расставаться со старым Volkswagen Eos

  • Мадонна (певица, состояние $573 млн) – MINI Cooper

Состояние Мадонны недавно перевалило за полмиллиарда долларов, но несмотря на это, она все еще предпочитает скромные автомобили. Мадонна ценит подвижность и компактность, поэтому приобрела для себя надежный MINI Cooper.

Мадонна недавно приобрела надежный MINI Cooper

  • Том Хэнкс (актер, состояние $350 млн) – Fiat 126p

Эта малолитражка известна как "польский фиат". Эту машину и правда, можно встретить преимущественно в Польше. Том Хэнкс увидел Fiat 126p на съемках в Венгрии и безповоротно влюбился в него. Спустя некоторое время жители Бельско-Бяла решили подарить знаковый для них автомобиль голливудскому актеру, и он был безгранично счастлив.

Том Хэнкс влюбился в Fiat 126p и получил это авто в подарок от поклонников

OBOZREVATEL ранее писал:

СШАавтобюджетный автомобильзвездышоу-бизнесТом ХэнксРайан ГослингДжулия РобертсДженнифер ЛоуренсМадоннаМел ГибсонКейт Мосс