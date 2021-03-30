На чому їздять Том Хенкс, Мадонна та інші знаменитості: дешеві авто суперзірок

Невідомо, що змушує мільйонерів і навіть мільярдерів користуватися доступними машинами, які може собі дозволити будь-яка людина середнього класу. Але факт залишається фактом.

І поки одні селебриті колекціонують суперсучасні спортивні авто або, навпаки, неоціненні раритетні машини, інші їздять на старих Volkswagen або Toyota. OBOZREVATEL дізнався, хто з найбагатших знаменитостей їздить на копійчаному авто.

Раян Гослінг (актор, статок $70 млн) – Toyota Prius

Зірка "Ла-ла Ленду" досі водить стареньку гібридну Toyota Prius, хоча й виступає за екологію. Його шанувальники дивуються, чому голлівудський красень досі не пересів на Tesla.

Джулія Робертс (акторка, статок $140 млн) – Toyota Prius

Попри те, що статки "Красуні" Джулії Робертс оцінюються удвічі більше, ніж у Гослінга, вона їздить на такій самій машині Toyota Prius сріблястого кольору. І повністю задоволена своїм вибором.

Мел Гібсон (актор, статок $425 млн) – Smart Fortwo

Актор досі їздить на компактному двомісному міському автомобілі, виробництво якого зупинилося у 2006 році. В Україні таку машину можна придбати буквально за одну тисячу доларів.

Кейт Мосс (модель, статок $80 млн) – MG Midget

Супермодель їздить на старому авто британського автовиробника. Однак зараз такі важко буде знайти, оскільки ці машини випускалися з 1961 по 1979 рік. Спорткар вважався недорогим автомобілем і у свої найкращі дні, а зараз його ціна не перевищить 9 000 євро.

Дженніфер Лоуренс (акторка, статок $110 млн) – Volkswagen Eos

Зірка "Голодних ігор" вирішила не розлучатися з простеньким кабріолетом гольф-класу від Volkswagen навіть тоді, коли її статок перетнув сотню мільйонів доларів. У США ця модель дуже популярна як батьківський подарунок першокурсницям за їхні успіхи в навчанні.

Мадонна (співачка, статок $573 млн) – MINI Cooper

Статки Мадонни недавно перетнули пів мільярда доларів, але незважаючи на це, вона все ще обирає скромні автомобілі. Мадонна цінує рухливість і компактність, тому придбала для себе надійний MINI Cooper.

Том Хенкс (актор, статок $350 млн) – Fiat 126p

Ця малолітражка відома як "польський фіат". Цю машину і справді можна зустріти переважно в Польщі. Том Хенкс побачив Fiat 126p на зйомках в Угорщині й безповоротно закохався в нього. Через деякий час жителі Бельсько-Бяла вирішили подарувати знаковий для них автомобіль голлівудському акторові, і він був безмежно щасливий.

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