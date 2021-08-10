5 звезд советского кино, которые не справились с алкогольной зависимостью. Фото

Известные люди начинают пить алкоголь, чтобы расслабиться и найти вдохновение, но часто это не приводит ни к чему хорошему. Алкогольная зависимость погубила немало советских знаменитостей, чья кинокарьера была яркой и многообещающей.

Они были образцом для подражания для многих поколений, но тогда мало кто знал, что их жизнь постепенно катилась по наклонной. OBOZREVATEL собрал истории самых знаменитых актеров Советского Союза, чью репутацию погубил алкоголь.

Андрей Миронов (1941-1987)

Андрей Миронов был культовым актером в СССР. Он снялся во многих ролях и прославился на всю страну, но ошеломительный успех не помог ему справиться с проблемами в личной жизни.

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Андрей Миронов пристрастился к бутылке. Однако он до последнего оставался востребованным актером и сохранял профессионализм.

Николай Еременко (1949-2001)

Кумир миллионов советских женщин злоупотреблял алкоголем в 90-е годы, когда ему перестали предлагать хорошие роли. Еременко не захотел связывать жизнь с театром.

Еременко был в отличной физической форме, не имел проблем со здоровьем. Весной 2001 года он выпивал дома с гражданской супругой Людмилой, когда ему резко стало плохо. Актер запретил своей возлюбленной вызывать скорую, чтобы его не видели пьяным. Когда его все-таки увезли в больницу, Николай Еременко скончался. Ему было 52 года.

Наталья Кустинская (1938-2012)

У одной из самых красивых актрис в СССР также была алкогольная зависимость. Несмотря на талант, красоту и любовь миллионов зрителей, у нее не складывалась личная жизнь.

В жизни актрисы была череда разводов и измен. Друзья отвернулись от нее, а в карьере началась затяжная пауза. Тогда Кустинская и пристрастилась к бутылке.

Фрунзик Мкртчян (1930-1993)

Фрунзика Мкртчяна обожал весь Советский Союз. Актер уходил в недельные загулы, которые сопровождались громкими плясками и песнями. Любовь к праздникам могла и не перерасти в алкогольную зависимость, если бы не трагедия в личной жизни.

Дело в том, что супруга Мкртчяна, Донара Пилосян, заболела психическим расстройством, последствием которого стала маниакальная ревность: она устраивала мужу скандалы и обвиняла его в изменах.

Фрунзик Мкртчян женился в третий раз, но и этот брак вскоре распался. В конце декабря 1993 года актер ушел в очередной запой и пропал. Брат Фрунзика нашел его мертвым в квартире.

Валентина Серова (1917-1975)

Валентина Серова пристрастилась к алкоголю еще в ранней молодости. Проблемы в личной жизни только усугубляли зависимость.

Из-за алкоголизма от Серовой ушел муж, популярный тогда поэт Константин Симонов. У нее отобрали дочь и уволили из театра.

Внешность Серовой тоже изменилась из-за алкоголя. В декабре 1975 года актрису нашли мертвой на полу в разворованной московской квартире, где она пролежала больше суток.

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