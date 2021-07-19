Потрясли СССР своей харизмой и красотой: 7 самых сексуальных актрис советского экрана. Фото

Марина Влади, Элина Быстрицкая, Светлана Светличная и другие звездные киноактрисы были кумирами всех женщин и мужчин Советского Союза. Их внешность и стиль повторяли, а фильмы с ними засматривали до дыр.

Зрители ценили этих актрис за природную красоту и блестящий талант, а мужчины при одном только взгляде на них поголовно сходили с ума. OBOZREVATEL решил поностальгировать и сделать подборку самых сексуальных звезд СССР.

Анастасия Вертинская

Натуральная красота звезды "Алых парусов" и "Человека-амфибии" была поистине сказочной: точеный носик, глаза небесного цвета и кудри – она выглядела идеально даже без профессионального макияжа.

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Жанна Прохоренко

Звезда кинокартин "Баллада о солдате" и "Калина красная" также полюбилась зрителям благодаря натуральной красоте и манящему взгляду. Девушка родилась в Полтаве, но после эвакуации переехала в Ленинград. Там юная Жанна бросила все силы на изучение актерского мастерства и играла в спектаклях.

Она прославилась благодаря шедевру советского кинематографа "Балладе о солдате", однако после него получала лишь эпизодические роли.

Барбара Брыльска

В СССР польская актриса прославилась благодаря легендарному новогоднему фильму "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", который не смотрел только ленивый. Этот фильм стал культовым, а блондинка Надя стала настоящим кумиром советских женщин и мужчин.

Также Брыльска засветилась обнаженной в скандальном фильме "Анатомия любви". Кинолента не прошла цензуру в СССР, поэтому фильм наши зрители не увидели.

Марина Влади

Французская певица и актриса русского происхождения сначала покорила своей внешностью французов, а уже после начала ее отношений с Владимиром Высоцким на Марину обратили внимание и советские режиссеры.

Она отличалась от советских женщин – носила лучшие наряды из Парижа, не обращая внимания на критику общества и легко снималась в постельных сценах в кино.

Элина Быстрицкая

Звезда фильмов "Тихий Дон" и "Неоконченная повесть" Элина отличалась яркой и выразительной внешностью. Она прослыла в СССР как первая красавица после судьбоносной роли Аксиньи. Именно эта роль молодой казачки стала главной в актерской карьере Быстрицкой.

Ольга Бакланова

Ольга Бакланова была одной из самых ярких кинозвезд советского кино, пока не решила эмигрировать в США. Там она прославилась в Голливуде. Наиболее известный и даже скандальной ее работой были съемки в фильме "Уродцы" 1932 года.

Светлана Светличная

Роковая красотка из "Бриллиантовой руки" неподражаемо играла в советских комедиях и со временем стала настоящей бьюти-иконой СССР. Она не вписывалась в советские стандарты красоты и этим привлекала к себе внимание.

Также Светличная не стеснялась сниматься в откровенных постельных сценах, чем и завоевала любовь мужской аудитории.

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