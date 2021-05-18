В сети показали, какие купальники носили в СССР. Фото

Пользователи в сети поделились уникальным снимком, по которому можно понять, какие купальники были в моде во времена Советского Союза. Так, четыре девушки позировали в бюстгальтерах на завязках и в трусах с высокой посадкой.

Соответствующий кадр на своей странице в Twitter опубликовала пользователь под ником SvetkaSamizdat (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Все присутствующие на снимке выглядели счастливыми, на лице у них сияла лучезарная улыбка.

По дате, которая отмечена на изображении, видно, что девушки наслаждались плаваньем в море и солнечной погодой в Крыму в 1955 году.

"Между тем в СССР...", – подписала фотографию автор.

Напомним, что ранее в сети опубликовали редкое фото, на котором продемонстрировали чулки времен СССР. В то время они были одним из главных элементов одежды. В конце 50-х годов чулки состояли из борта, наголенка, пятки, следа и мыска.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в интернете опубликовали уникальные кадры, на которых дизайнер Мэри Куант вместе с другими моделями устроила прогулку по Бродвею в первых мини-юбках.