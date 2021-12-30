Провалы года. 5 знаменитостей, которые опозорились на публике

В 2021 году некоторые селебрити запомнились бьюти-провалами на светских раутах и в соцсетях. Знаменитости удивляли поклонников внешними трансформациями.

Ким Кардашьян в очередной раз отличилась чрезмерным фотошопом, а пластическую операцию Деми Мур и выход Анджелины Джоли на красную дорожку с искусственными волосами обсуждал весь мир. OBOZREVATEL рассказывает о неудачных появлениях звезд на публике.

Анджелина Джоли – прическа

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Актриса Анджелина Джоли посетила 16-й Римский кинофестиваль в 2021 году. Звезда шагала на красной дорожке с нарощенными волосами, которые сильно контрастировали на фоне натуральной шевелюры. Переход заметно невооруженным глазом, потому что искусственные пряди словно подвязали на затылке. Фанаты надеются, что она уволила парикмахера.

Деми Мур – пластика

Актриса Деми Мур в 2021 году ошеломила мир искаженным лицом. Звезда сделала неудачную пластику и вышла на подиум во время показа Fendi. Фанаты раскритиковали внешность Мур после подтяжки. Она заявила, что в этом виноваты визажисты, которые слишком ярко выделили скулы бронзером.

Бритни Спирс – стиль одежды

Певица Бритни Спирс стала известной благодаря яркой музыкальной карьере и смелым предпочтениям в одежде. Образы Бритни были интересными в начале нулевых, но сейчас звезда нередко возвращается к этим нарядам, которые уже стали антитрендом. В своем Instagram она появляется в приталенных рубашках, топах, ультракоротких юбках и джинсах с заниженной талией. Кроме этого, ее макияж всегда выглядит несвежим, а прическа – растрепанной.

Ким Кардашьян – фотошоп

Сестер Кардашьян часто обвиняют в том, что они злоупотребляют фотошопом, поэтому 2021 год не стал исключением. Ким Кардашьян позировала у окна в черном латексном платье без лямок. Однако фанаты заметили, что у нее совсем нет подмышек: то ли Ким слишком их отретушировала в фотошопе, то ли с помощью косметологии они исчезли. В любом случае ее руки выглядят неестественно.

Билли Айлиш – неудачный макияж

В стиле Билли Айлиш преобладают мешковатые наряды, но для балла Met Gala 2021 певица сделала исключение. Она сменила имидж и перекрасила волосы в светлый цвет. А на красную дорожку 19-летняя Билли вышла в пышном платье с ярким макияжем, который придал ей возраста.

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