Деми Мур показала фото без макияжа после обвинений в злоупотреблении пластикой

Анна Кравчук
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Деми Мур показала фото без макияжа после обвинений в злоупотреблении пластикой

Американская актриса и модель Деми Мур, которую поклонники критиковали за чрезмерную пластику лица, показала фото без макияжа. Звезда сделала селфи в ванной без одежды.

Под кадром, который знаменитость опубликовала на личной страничке в Instagram, восторженные поклонники писали, что рады видеть Мур без косметики. Они отметили, что с макияжем 59-летняя артистка выглядит намного старше и посоветовали почаще появляться на публике с "натуральным" лицом.

На фотографии актриса позирует в очках для зрения с толстой черной оправой. Ее густые локоны прикрывают одно плечо. На заднем фоне из окна видны осенние деревья. Также можно заметить белое банное полотенце и душ.

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59-летняя Деми Мур без макияжа

"Ранним утром горячая ванна и медитация. Песни одиночества и ветра", – оставила под публикацией Деми.

Напомним, ранее голливудскую звезду жестко раскритиковали в сети за "слишком переделанное" лицо. Под ее фото с церемонии вручения наград The Fashion Awards-2021 в Лондоне подписчики писали оскорбительные комментарии: "Верни себе лицо", "Деми выглядит как забальзамированный труп", "Переборщила с подтяжкой", "Деми Мур должна подать в суд на того, кто сделал это с ее лицом".

Деми Мур раскритиковали за чрезмерную пластику лица

На этот раз фото актрисы усыпали комплиментами. Подписчики восторгались естественной красотой знаменитости.

"Старение ушло вспять", "Выглядишь очень молодо", "Чистая красота", "Великолепное фото", "Красива, как никогда", – писали под селфи фанаты.

Деми Мур в молодости

Коротко о звезде:

  • Деми Мур – американская актриса. Номинант премии "Золотой глобус". Наибольшую известность обрела благодаря ролям в фильмах "Привидение", "Несколько хороших парней", "Стриптиз", "Непристойное предложение", "Разоблачение" и "Солдат Джейн".

  • Настоящее имя – Деми Джин Гайнс. Родилась 11 ноября 1962 года в семье с ирландскими и мексиканскими корнями.

  • В 1980–1985 годах была замужем за рок-музыкантом Фредди Муром. С 1987 по 2000 была замужем за актёром Брюсом Уиллисом, от которого у неё есть три дочери: Румер Гленн Уиллис, Скаут ЛаРу Уиллис и Таллула Белль Уиллис. В 2005 вышла замуж за актера Эштона Кутчера, но спустя 8 лет пара развелась.

Ранее OBOZREVATEL писал, что 51-летняя украинская певица Ирина Билык показала, как выглядела в молодости. На снимке видно, каким было лицо знаменитости до пластических операций.

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