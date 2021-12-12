Деми Мур показала фото без макияжа после обвинений в злоупотреблении пластикой

Американская актриса и модель Деми Мур, которую поклонники критиковали за чрезмерную пластику лица, показала фото без макияжа. Звезда сделала селфи в ванной без одежды.

Под кадром, который знаменитость опубликовала на личной страничке в Instagram, восторженные поклонники писали, что рады видеть Мур без косметики. Они отметили, что с макияжем 59-летняя артистка выглядит намного старше и посоветовали почаще появляться на публике с "натуральным" лицом.

На фотографии актриса позирует в очках для зрения с толстой черной оправой. Ее густые локоны прикрывают одно плечо. На заднем фоне из окна видны осенние деревья. Также можно заметить белое банное полотенце и душ.

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"Ранним утром горячая ванна и медитация. Песни одиночества и ветра", – оставила под публикацией Деми.

Напомним, ранее голливудскую звезду жестко раскритиковали в сети за "слишком переделанное" лицо. Под ее фото с церемонии вручения наград The Fashion Awards-2021 в Лондоне подписчики писали оскорбительные комментарии: "Верни себе лицо", "Деми выглядит как забальзамированный труп", "Переборщила с подтяжкой", "Деми Мур должна подать в суд на того, кто сделал это с ее лицом".

На этот раз фото актрисы усыпали комплиментами. Подписчики восторгались естественной красотой знаменитости.

"Старение ушло вспять", "Выглядишь очень молодо", "Чистая красота", "Великолепное фото", "Красива, как никогда", – писали под селфи фанаты.

Коротко о звезде:

Деми Мур – американская актриса. Номинант премии "Золотой глобус". Наибольшую известность обрела благодаря ролям в фильмах "Привидение", "Несколько хороших парней", "Стриптиз", "Непристойное предложение", "Разоблачение" и "Солдат Джейн".

Настоящее имя – Деми Джин Гайнс. Родилась 11 ноября 1962 года в семье с ирландскими и мексиканскими корнями.

В 1980–1985 годах была замужем за рок-музыкантом Фредди Муром. С 1987 по 2000 была замужем за актёром Брюсом Уиллисом, от которого у неё есть три дочери: Румер Гленн Уиллис, Скаут ЛаРу Уиллис и Таллула Белль Уиллис. В 2005 вышла замуж за актера Эштона Кутчера, но спустя 8 лет пара развелась.

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