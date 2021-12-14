Дэниел Рэдклифф, Билли Айлиш и другие звезды, имеющие редкие заболевания

У знаменитостей есть возможность лечиться в лучших клиниках мира. Но на их примере как нельзя лучше показано, что не всегда здоровье можно "купить". Есть болезни, с которыми современная медицина не может справиться.

Узнайте в материале OBOZREVATEL о звездах, у которых диагностировали редкие заболевания, но это не помешало им достичь успеха в карьере.

Звезда кинофильма "Назад в будущее" Майкс Фокс в 1998 году сообщил СМИ, что у него редкое неврологическое заболевание – болезнь Паркинсона. Первым симптомом стал тремор мизинца, после чего актер сразу обратился к врачу. Так он узнал о неутешительном диагнозе.

Сейчас артисту 60 лет. Его беспокоят проблемы с памятью, тремор и перенапряжение мышц. За свою карьеру он успел сняться в 65 кинопроектах и выпустить 3 биографических книги, в которых описал нюансы жизни с болезнью Паркинсона. Дополнительно Майкс основал благотворительный фонд для сбора средств на детальное изучение этого недуга.

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Американская актриса, звезда телесериала "Отчаянные домохозяйки" тоже страдает от редкого заболевания, которое диагностировали еще в подростковом возрасте – мигрень с аурой. Эта болезнь сопровождается нарушением речи, периодической потерей памяти, резким ухудшением самочувствия и сильной головной болью.

Эти приступы актриса может контролировать: для этого она избегает стрессовых ситуаций, а питается и спит по четкому графику. Кроме того, для поддержки здоровья Марсия занимается йогой, часто прогуливается и регулярно ходит к врачам на обследование.

Актер, прославившийся на весь мир благодаря роли Гарри Поттера, признался, что с рождения страдает редким и неизлечимым заболеванием – диспраксией. Это нарушение функций мозга, что часто приводит к неспособности правильно выполнять определенные движения или действия.

Дэниелу болезнь мешает хорошо писать и завязывать шнурки на обуви. В школе будущий актер из-за заболевания имел плохую успеваемость в учебе. В одном из своих интервью Редклифф сказал, что диспраксия – главная причина, почему он выбрал карьеру актера.

Американская актриса с детства борется с заболеванием нервной системы, что проявляется в невольных тиках в зоне лица и шеи – синдром Туретта. Билли не может контролировать эту "игру мимики", поэтому начала комплексовать.

У звезды легкая форма заболевания, не требующая медицинского вмешательства, поэтому она не принимает лекарства. Айлиш учится специальным техникам, которые помогают хоть немного сократить количество тиков.

Эта топ-модель имеет редкое заболевание – витилиго. Это нарушение пигментации кожи, из-за чего Винни в детстве часто становилась жертвой насмешек со стороны сверстников. Став взрослой, Харлоу осознала, что эта ее особенность во внешности может помочь построить карьеру модели. И она не прогадала.

Сейчас звезда покорила мир моды: стала востребованной среди известных дизайнеров и фэшн-фотографов. Дополнительно слава вдохновила ее поддерживать акции по борьбе с детской жестокостью.

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