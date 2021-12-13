Как выглядеть на 15 лет моложе. Секреты красоты Анжелины Джоли

Анна Кравчук
Красота
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Как выглядеть на 15 лет моложе. Секреты красоты Анжелины Джоли

В арсенале всемирно известной звезды Анджелины Джоли много "должностей": она актриса, кинорежиссер, сценарист, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН, обладательница премии "Оскар", лицо парфюма Guerlain, а также многодетная мама и меценат. Помимо прочего, знаменитость восхищает своим внешним видом, несмотря на цифру 46 в паспорте. Дерматолог артистки, с позволения клиентки, рассказал, как несменному секс-символу современности удается сохранять молодость и выглядеть неподражаемо даже без макияжа.

Секретами красоты Джоли ее дерматолог Ронда Рэнд поделилась с изданием InStyle. К этому доктору еще совсем юную Анджелину привела ее мама. С тех пор актриса пользуется услугами исключительно Ронды и даже начала водить к ней собсвтенных дочерей.

1. Анджелина Джоли начала ухаживать за кожей рано

Джоли пришла к дерматологу еще в юном возрасте
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Дерматолог рассказала, что генетика звезды сыграла важную роль: от природы актриса обладает очень хорошей кожей и правильными чертами лица. Однако, когда она поняла, что хочет связать свою жизнь с кино и камерами, то начала пользоваться средствами для ухода. Это произошло в 14-15 лет.

Тогда и сейчас Джоли использует санскрин, мягкое очищающее средство, продукты с антиоксиндтами, оксикислотами и натуральными компонентами. А вот скрабы и другую косметику, в составе которой есть много химических веществ, актриса предпочитает на кожу не наносить.

2. Солнечные лучи стимулируют процесс преждевременного старения

Актриса считается одной из самых красивых женщин планеты

Анджелина знает об этом важном правиле и всячески избегает контакта с вредным ультрафиолетом, который, ко всему прочему, провоцирует появление пигментных пятен. Она начала пользоваться солнцезащитными кремами также еще в юности. Именно по этой причине звезду нередко можно встретить в шляпе в жаркую погоду. Помимо стильного образа, она обеспечивает себя необходимой защитой.

К слову, выбирайте тональные основы для лица, в составе которых уже есть SPF-фактор (защиты от UV-излучения – чем выше его показатель, тем он эффективнее). Летом солнцезащитные крема нужно наносить по несколько раз на день, потому что со временем они впитываются и перестают действовать.

3. Меньше косметики – больше естественности

4 июня 2021 года Джоли отметила 46-й день рождения

Джоли носит макияж только на работе – наверное, поэтому ее кожа до сих пор выглядит так хорошо. Визажисты кинозвезды подбирают косметику очень тщательно, а после рабочего дня актриса использует несколько этапов очищения лица от мейк-апа.

"Однажды к моей дочери Захаре пришла в гости подруга и они спросили, могут ли поиграть моей косметикой. Но в моей косметичке можно найти только красную помаду, подводку и тушь. Теперь у меня есть запасной набор косметики – на случай, если кто-то захочет поиграть", – рассказывала знаменитость таблоиду.

4. Уход за кожей – всегда и везде

Анджелина Джоли не пользуется косметикой в повседневной жизни

"В путешествиях Анджелина также ухаживает за кожей, не смотря на условия и отсутствие свободного времени. Она не перестает использовать продукты с оксикислотами и антиоксидантами. А когда Джоли приходит ко мне, мы стараемся аккуратно подходить к выбору процедур. Иногда, очень редко, мы делаем чистку лазером", – поделилась дерматолог.

5. Ранняя менопауза и ее влияние на кожу

Анджелина Джоли удалила яичники из-за угрозы рака в 2015 году

"После удаления яичников у меня наступила ранняя менопауза. Это отразилось на многом, в том числе и на состоянии кожи, которая стала очень сухой. Так что мне не подходит ни один крем. Я пользуюсь только органическими маслами, которые наношу на кожу несколько раз в день", – призналась Джоли.

Ронда отметила, если вы позаботитесь о своей коже в сложный период, она будет выглядеть намного лучше. Даже во время менопаузы, если увлажнять и использовать качественные продукты, такие как антиоксиданты, альфидроксид или, возможно, ретинол – лицо может выглядеть молодо и свежо.

Джоли поделилась секретами молодости и красоты

И пускай Анджелина Джоли считается одной из самых красивых женщин планеты, ее называют идеалом миллионы мужчин, а благодаря соцпоросу в Британии за 2010 год она получила титул "Самая красивая женщина десятилетия", сама актриса не считает себя секс-символом и королевой красоты.

"Я не считаю себя красивой, потому что вижу слишком много недостатков. У многих людей действительно странные представления о красоте. Многие говорят, что я идеальна, как будто это должно сделать меня счастливой. Меня всегда притягивали уникальные люди, которые не боятся быть собой. Раньше все старались выделяться, а сейчас стараются слиться с толпой. Мне кажется, что самое красивое в человеке – ум. Нет ничего привлекательнее, чем чувственный, страстный, думающий человек", – подчеркнула знаменитость.

Звезда началу свою карьеру в 14 лет и практически не изменилась с тех пор

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