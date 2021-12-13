Как выглядеть на 15 лет моложе. Секреты красоты Анжелины Джоли

В арсенале всемирно известной звезды Анджелины Джоли много "должностей": она актриса, кинорежиссер, сценарист, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН, обладательница премии "Оскар", лицо парфюма Guerlain, а также многодетная мама и меценат. Помимо прочего, знаменитость восхищает своим внешним видом, несмотря на цифру 46 в паспорте. Дерматолог артистки, с позволения клиентки, рассказал, как несменному секс-символу современности удается сохранять молодость и выглядеть неподражаемо даже без макияжа.

Секретами красоты Джоли ее дерматолог Ронда Рэнд поделилась с изданием InStyle. К этому доктору еще совсем юную Анджелину привела ее мама. С тех пор актриса пользуется услугами исключительно Ронды и даже начала водить к ней собсвтенных дочерей.

1. Анджелина Джоли начала ухаживать за кожей рано

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Дерматолог рассказала, что генетика звезды сыграла важную роль: от природы актриса обладает очень хорошей кожей и правильными чертами лица. Однако, когда она поняла, что хочет связать свою жизнь с кино и камерами, то начала пользоваться средствами для ухода. Это произошло в 14-15 лет.

Тогда и сейчас Джоли использует санскрин, мягкое очищающее средство, продукты с антиоксиндтами, оксикислотами и натуральными компонентами. А вот скрабы и другую косметику, в составе которой есть много химических веществ, актриса предпочитает на кожу не наносить.

2. Солнечные лучи стимулируют процесс преждевременного старения

Анджелина знает об этом важном правиле и всячески избегает контакта с вредным ультрафиолетом, который, ко всему прочему, провоцирует появление пигментных пятен. Она начала пользоваться солнцезащитными кремами также еще в юности. Именно по этой причине звезду нередко можно встретить в шляпе в жаркую погоду. Помимо стильного образа, она обеспечивает себя необходимой защитой.

К слову, выбирайте тональные основы для лица, в составе которых уже есть SPF-фактор (защиты от UV-излучения – чем выше его показатель, тем он эффективнее). Летом солнцезащитные крема нужно наносить по несколько раз на день, потому что со временем они впитываются и перестают действовать.

3. Меньше косметики – больше естественности

Джоли носит макияж только на работе – наверное, поэтому ее кожа до сих пор выглядит так хорошо. Визажисты кинозвезды подбирают косметику очень тщательно, а после рабочего дня актриса использует несколько этапов очищения лица от мейк-апа.

"Однажды к моей дочери Захаре пришла в гости подруга и они спросили, могут ли поиграть моей косметикой. Но в моей косметичке можно найти только красную помаду, подводку и тушь. Теперь у меня есть запасной набор косметики – на случай, если кто-то захочет поиграть", – рассказывала знаменитость таблоиду.

4. Уход за кожей – всегда и везде

"В путешествиях Анджелина также ухаживает за кожей, не смотря на условия и отсутствие свободного времени. Она не перестает использовать продукты с оксикислотами и антиоксидантами. А когда Джоли приходит ко мне, мы стараемся аккуратно подходить к выбору процедур. Иногда, очень редко, мы делаем чистку лазером", – поделилась дерматолог.

5. Ранняя менопауза и ее влияние на кожу

"После удаления яичников у меня наступила ранняя менопауза. Это отразилось на многом, в том числе и на состоянии кожи, которая стала очень сухой. Так что мне не подходит ни один крем. Я пользуюсь только органическими маслами, которые наношу на кожу несколько раз в день", – призналась Джоли.

Ронда отметила, если вы позаботитесь о своей коже в сложный период, она будет выглядеть намного лучше. Даже во время менопаузы, если увлажнять и использовать качественные продукты, такие как антиоксиданты, альфидроксид или, возможно, ретинол – лицо может выглядеть молодо и свежо.

И пускай Анджелина Джоли считается одной из самых красивых женщин планеты, ее называют идеалом миллионы мужчин, а благодаря соцпоросу в Британии за 2010 год она получила титул "Самая красивая женщина десятилетия", сама актриса не считает себя секс-символом и королевой красоты.

"Я не считаю себя красивой, потому что вижу слишком много недостатков. У многих людей действительно странные представления о красоте. Многие говорят, что я идеальна, как будто это должно сделать меня счастливой. Меня всегда притягивали уникальные люди, которые не боятся быть собой. Раньше все старались выделяться, а сейчас стараются слиться с толпой. Мне кажется, что самое красивое в человеке – ум. Нет ничего привлекательнее, чем чувственный, страстный, думающий человек", – подчеркнула знаменитость.

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