Брюса Уиллиса выгнали из магазина из-за отказа надеть маску. Видео

Американский актер Брюс Уиллис отказался надеть маску в магазине Лос-Анджелеса (США), из-за чего сотрудникам пришлось попросить его покинуть помещение.

На момент инцидент на шее у 65-летнего актера была косынка но воспользоваться ею вместо маски он тоже не захотел. Об этом очевидец рассказал изданию Page Six.

Звезду "Крепкого орешка" сфотографировали, когда он уходил из магазина с пустыми руками. Представители Уиллиса отказались комментировать инцидент, но сам актер уже сделал заявление – он извинился, сказал, что "ошибся" и призвал всех носить маски и "быть в безопасности".

В то же время, поступок Брюса Уиллиса огорчил его фанатов. Многие из них высказались в социальных сетях, что Лос-Анджелес остается эпицентром заболеваемости коронавирусом в Калифорнии, а число смертей от COVID-19 в городе превысило 10 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брюс Уиллис побрил свою дочь Таллулу налысо. Девушка сняла это на камеру и опубликовала видео в социальных сетях, чем удивила поклонников своего именитого отца.