Топ-10 самых ярких выступлений "Танців з зірками 2020". Их посмотрели почти 5 миллионов раз

Новый сезон "Танці з зірками 2021" в разгаре, еженедельно украинские звезды будут соревноваться за звание лучшего танцора страны. Самое рейтинговое танцевальное шоу уже много лет приковывает миллионы зрителей к экранам.

В 2020 году самым популярным звездным танцовщиком оказался Олег Винник, ведь его поклонницы голосовали очень активно. OBOZREVATEL вспомнил яркие выступления прошлого сезона, которые собрали больше всего просмотров на официальной странице проекта на YouTube.

В 7 сезоне первый выход на паркет Олега Винника и Алены Шоптенко собрал 853 328 просмотров. Звездная пара танцевала зажигательное танго под песню "The Phantom of the Opera".

Видео дня

На втором месте по количеству просмотров выступление фронтвумен группы "The Hardkiss" Юлии Саниной, Дмитрия Жука и Тины Кароль. Трио станцевало зажигательную румбу, а выступление певицы пересмотрели 713 762 раз.

В третьем выпуске шоу на паркете впервые появилась телеведущая Ольга Фреймут и Илья Падзина после коронавируса. Страстная самба под песню "Mi Gente" собрала 476 296 просмотров.

Танцевальные номера Олега Винника собирали наибольшее количество просмотров и попадали во вкладку "тренды" на YouTube. Зажигательный танец Ча-ча-ча во 2 выпуске шоу поклонники посмотрели 475 577 раз.

Шоумен Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева танцевали Ча-ча-ча в первом эпизоде шоу. Партнерша Илона была первой беременной танцовщицей в мире, которая участвует в шоу "Танці з зірками". Их номер под песню "Dance Monkey" собрал 446 365 просмотров.

Победительница 7 сезона певица Санта Димопулос и Макс Леонов танцевали страстную румбу под песню "Ring my bells". Номер в третьем эпизоде шоу собрал 397 167 просмотров.

Олег Винник и Алена Шоптенко в четвертом эпизоде шоу станцевали пасодобль в Житомире. В прямом эфире певец танцевал под легендарную композицию "Волчица" прямо на своем концерте, а номер собрал 378 314 просмотров.

Юлия Санина, Дмитрий Жук вместе с судьей Владом Ямой танцевали венский вальс в четвертьфинале. Трио зажгло паркет песней "Man's world" и собрало 348 650 просмотров.

Санта Димопулос обожала исполнять страстные постановки на шоу "Танці з зірками". Вместе с партнером Максом Леоновым они в суперфинале танцевали самбу под композицию "Ego", выступление собрало 343 786 просмотров.

Рок-дива Юлия Санина вместе с партнером Дмитрием Жуком зажгли паркет в первом эпизоде. Танец Ча-ча-ча под композицию группы The Hardkiss "Make-Up" собрал 309 895 просмотров.

Ранее OBOZREVATEL писал о шоу "Танці з зірками 2021":